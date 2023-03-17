ABC News: меры приняты — Пентагон не беспокоится, если россияне получат доступ к упавшему американскому дрону

В ВВС США не считают, что российский истребитель намеренно столкнулся с американским дроном над Чёрным морем, сообщает ABC News. При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что действия российского пилота были «безрассудны и непрофессиональны». Кроме того, в Пентагоне отметили, что не беспокоятся возможного поднятия дрона со дна российской стороной, поскольку вся важная информация была дистанционно удалена операторами беспилотного аппарата.

Срочные новости касательно падения американского беспилотника: после того как над Чёрным морем с ним столкнулся российский истребитель, в Пентагоне опубликовали новое видео этого столкновения. Тем временем Россия стремится поднять со дня остатки беспилотника. С подробностями старший коррреспондент международным вопросам и ведущая Марта Раддац. Доброе утро, Марта!

Привет, Джордж. Этим утром российские корабли в Чёрном море кружат вокруг района, где упал беспилотник. Всё это происходит в то время, как мы впервые видим рассекреченные, производящие впечатление изображения российского самолёта, за мгновения до того, как он столкнулся с пропеллером беспилотника.

Операторы беспилотника наблюдали эту картину в режиме реального времени.

Совсем новое видео, снятое с нижней части беспилотника, запечатлело российский истребитель, на высокой скорости подлетающий к беспилотнику сзади и сбрасывающий на него топливные отходы, которые на время привносят помехи в передачу видео, однако задний пропеллер очень чётко видно. Далее следует второй заход и новая порция топлива — на сей раз дистанция ещё меньше. Передача видео с камеры беспилотника прерывается примерно на 60 секунд. Когда видеокартинка восстанавливается, можно увидеть, что задний пропеллер повреждён в результате такого близкого пролёта. Всего за полчаса было совершено 19 пролётов рядом с беспилотником, который затем рухнул в море.

ЛЛОЙД ОСТИН, глава Минобороны США: Опасное, безрассудное и непрофессиональное поведение.

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал редкий телефонный разговор со своим российским коллегой. Это был первый такой разговор с октября 2022 года: Остин передал сильное послание.

ЛЛОЙД ОСТИН: США продолжают совершать полёты и действия везде, где это дозволено международным правом. Россия должна управлять своими военными самолётами безопасным и профессиональным образом.

Что, очевидно, не было сделано в случае с этим инцидентом, учитывая сразу несколько безрассудных пролётов. Официальный представитель ВВС США заявил, что не считает, что пилот задел беспилотник специально. Он заявил, что российский пилот был просто «некомпетентен» и «действовал глупо». Несмотря на наличие видеодоказательств, Россия отрицает, что её истребитель столкнулся с беспилотником и теперь обыскивает район, где он упал. По словам анонимного чиновника, России удалось достать несколько деталей, однако председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что не беспокоится.

МАРК МИЛЛИ: Беспилотник, судя по всему, разбился, поэтому останков практически не осталось. Что касается потери важной разведывательной информации, мы предусмотрели страховочные меры. Мы уверены, что всё, что могло быть ценным на том беспилотнике, уже не является таковым.

Всё это потому, что операторы беспилотника могли в какой-то мере его контролировать даже после столкновения. Им удалось дистанционно стереть важные материалы. Даже если россиянам удастся достать какую-то часть этих материалов, работать с ними будет невозможно.

Дата выхода в эфир 15 марта 2023 года.