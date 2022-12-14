NYT: страх перед «русскими шпионами» в Европе всё больше напоминает паранойю

24 октября Полицейская служба безопасности Норвегии (ПСБ) прибыла с ордером на обыск в офис Хосе Джаммарии, приглашённого исследователя в Университете Тромсё. Через несколько дней было объявлено об аресте гражданина Бразилии, которого обвинили в шпионаже в пользу России, заявив, что его настоящее имя — Михаил Микушин. Новость вызвала ажиотаж в студенческом городке, а в Норвегии, как и в остальной Европе, начали всюду видеть шпионов и опасаться вмешательства России в их «открытое общество», сообщает The New York Times.

Это третий подобный случай: в июне в Гааге был арестован и обвинён в шпионаже другой гражданин Бразилии, стажёр Международного уголовного суда, а в ноябре в Швеции задержали и предъявили аналогичные обвинения супругам — гражданам России. Также был отмечен ряд подозрительных инцидентов: в Бельгии и Германии говорили о нарушении работы топливных сетей, в последней к тому же видели беспилотники, летающие над военными объектами, а во Франции сообщали о повреждении подводных кабелей. Конечно, не все эти события удаётся связать с деятельностью Москвы. Однако после обострения конфликта на Украине повышенную бдительность и обеспокоенность европейских стран стало весьма трудно отличить от растущей паранойи, пишет автор материала. Норвегия, ставшая важным поставщиком нефти и газа в Европу после введения антироссийских санкций, чувствует себя наиболее уязвимо. По дну арктического побережья страны проложены подводные кабели, необходимые для интернет-обслуживания Лондона как одного из крупнейших финансовых центров, а также для передачи спутниковых данных в США. Помимо прочего, взрывы на «Северных потоках» внушили норвежцам ещё больше страха.

Возможно, в нынешней ситуации Москве понадобились дополнительные разведресурсы и поэтому она начала задействовать «спящих агентов», пишет автор статьи. «Сейчас, находясь под давлением ситуации, Москве нужно, чтобы её (шпионская. — ИноТВ) сеть работала в Европе», — отметил в интервью изданию Том Розет, профессор Норвежского оборонного университетского колледжа. Сами норвежцы, поддавшись панике, охотно сообщают властям о подозрительных иностранцах и тех, кто пользуется дронами. Теперь некоторые опасаются, что подобная чрезмерная бдительность зашла слишком далеко.

Над нефтяными платформами, нефтегазовыми вышками и электростанциями, а также военно-морскими базами Норвегии стали чаще замечать беспилотники, а общественное мнение начало искать связи между Россией и более ранними инцидентами. В последнее время в стране прошло четыре примечательных судебных процесса с участием российских граждан, однако обвинения в шпионаже, факт которого весьма трудно доказать, предъявлены не были. Все подсудимые обвинялись в управлении дронами, поскольку сейчас их использование россиянами, даже в качестве хобби, интерпретируется как нарушение европейских санкций. Двое были осуждены и приговорены к тюремному заключению сроком на 90 и 120 дней. Как представители прокуратуры, так и адвокаты подзащитных говорят, что в ходе судебных разбирательств по таким делам о шпионаже, как в случае с Джаммарией-Микушиным, Норвегия ступает в серую правовую зону, бросая вызов своим же демократическим ценностям. Некоторые представители стороны защиты также утверждали, что применение санкций к россиянам на основании национальности является дискриминационным и, вероятно, нарушает права человека, пишет The New York Times.

Опасения по поводу безопасности в норвежской Арктике были высоки и до обострения ситуации на Украине. Хотя местные жители приграничных районов традиционно поддерживали дружеские отношения, во времена холодной войны отмечались случаи предполагаемого шпионажа. Были и откровенно комичные ситуации: например, обнаружение в 2019 году норвежскими рыбаками белухи широко освещали в прессе, а некоторые называли животное «китом-шпионом», якобы приплывшим с российской военной базы, напоминает автор материала.