El País: семья задержанного в Польше за «шпионаж в пользу России» испанского журналиста намерена обратиться в ООН

Семья задержанного в Польше испанского журналиста, которого подозревают в шпионаже в пользу России, намерена обратиться в ООН и Красный Крест, жалуясь на отсутствие помощи со стороны правительства Испании, пишет El País. В начале августа предварительное заключение Гонсалеса, у которого есть два паспорта — российский и испанский — и который уже провёл в колонии строгого режима более 180 дней, продлили ещё на три месяца.

Пабло Гонсалес, которому недавно исполнилось 40 лет, похудел на 20 кг и впал в уныние. Вот уже более 180 дней испанский журналист, проживающий в Гернике, находится в польской тюрьме без связи с внешним миром, с тех пор, как его арестовали в гостинице в городе Пшемысле в нескольких километрах от украинской границы в ночь с 27 на 28 февраля «по подозрению» в шпионаже в пользу России, пишет El País.

23 августа Гонсалес узнал, что его предварительное заключение продлили ещё на три месяца. То есть ещё три месяца в одиночном заключении по 23 часа в сутки в камере без окон в тюрьме строгого режима в Радоме, примерно в 70 км от Варшавы, с часовой прогулкой по двору. Из-за препятствий, которые чинит польская сторона, его семье не удаётся навестить его и они даже не могут поговорить по телефону. То же самое говорит и его адвокат Гонсало Бойе, который жалуется на «огромное количество документации», запрашиваемой Польшей для любой процедуры.

Как напоминает издание, польские власти арестовали журналиста с двойным испанским и российским гражданством по обвинению в проведении «операций в интересах России при помощи его статуса журналиста», когда он находился в Польше, освещая кризис беженцев после начала российской спецоперации на Украине.

В Варшаве утверждают, что Пабло Гонсалес использует имена Алексей Руцов или Павел Рубцов в качестве «псевдонимов». Однако, как отмечает испанское издание, это имена, которые он получил при рождении: Павел Алексеевич Рубцов. Он родился в 1982 году в Москве и был внуком «ребёнка войны», одного из несовершеннолетних, которых вывезли в Россию во время гражданской войны в Испании. Его адвокат поясняет, что именно поэтому у него двойное гражданство и два паспорта. Когда Гонсалеса арестовали, при нём были испанский паспорт и российский паспорт, каждый на соответствующее имя, поэтому оба были признаны польской полицией фальшивыми.

Отец журналиста Алексей по-прежнему проживает в Москве и ежемесячно отправляет сыну €350 банковским переводом, что было расценено польскими властями как доказательство того, что он находится на службе России. Однако жена Гонсалеса Оиана Гойриена утверждает, что отец присылает Гонсалесу и его сестре деньги, так как это доход от аренды квартир их бабушки в Москве. По словам жены задержанного, их семье нужна подобная финансовая помощь, так как Гонсалес «занимается индивидуальной трудовой деятельностью и фрилансом». Кроме того, они с тремя детьми часто бывают в России.

Семья и адвокат Гонсалеса призывают испанское правительство к более активному участию в его судьбе. Они хотят передать дело в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям и даже «попросить Красный Крест рассматривать его как военнопленного».

Посольство Испании в Варшаве заверяет, что с момента получения информации об этом деле оно предпринимает «соответствующие дальнейшие действия». Консул посетил Гонсалеса четыре раза. Однако, как утверждает адвокат, испанское правительство «ничего не сделало», чтобы помочь журналисту. Его близкие жалуются, что премьер-министр Педро Санчес почти не уделил времени этому вопросу во время своего визита в Польшу в июне, пишет El País.