Judging Freedom: «Был законной целью» — Скотт Риттер об инциденте с американским дроном над Чёрным морем

В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер прокомментировал перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper у берегов Крыма. Эксперт назвал «абсурдным» попытки Вашингтона выставить себя невинной стороной и напомнил, что подобные дроны собирают информацию о российских войсках, которая впоследствии передаётся ВСУ.

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СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Что ж, Соединённые Штаты проводили то, что они называют учениями в рамках свободы навигации. Они отправили беспилотник в место, которое, по их словам, является международным воздушным пространством.

Проблема в том, что международное воздушное пространство, в котором они, по их утверждению, летают, примыкает к Крыму — одному из самых важных военных объектов для России в любое время. Особенно сейчас, когда она участвует в украинском конфликте, где полуостров играет большую роль.

В случае подобных конфликтов или кризисов страна может объявить о введении исключительных зон. Обычно эта территория в 12 морских милях от государственной границы. Но можно сказать: «Мы собираемся её расширить на какое-то время из-за особых соображений национальной безопасности».

Мы и другие страны это практикуем, и Россия поступила так же. По сути, она говорит Соединённым Штатам: «Не пытайтесь запускать свой беспилотник или любой другой самолёт через это пространство».

Но мы решили запустить наш беспилотник через это пространство, потому что мы утверждаем, что Крым принадлежит не России, а Украине*, и, следовательно, территориальное расширение принадлежит Украине, и Россия не может вводить свою собственную исключительную зону. То есть мы играем в игры со смыслами.

И, судя по всему, русские не хотят создавать конфликт. Мы знаем, что британцы пытались добиться этого с помощью корабля ещё летом 2021 года. Я помню, как они вели эсминец прямо по тому же пути, по которому следовал Reaper. В это время русские произвели предупредительные выстрелы, а затем сказали британцам: «Если вы ещё раз появитесь здесь, мы потопим корабль без лишних вопросов. Мы не потерпим этого». Британцы перестали посылать корабли.

Мы отправили беспилотники — и Россия дала нам указание: «Убирайтесь отсюда!». 19 раз они (истребители Су-27. — ИноТВ) пролетали мимо него. 19 раз! Если вы не поняли намёк на 19-й раз, то Россия может принять такие меры, как обливание беспилотника топливом, чтобы нарушить его аэродинамику и вынудить опуститься. Его не сбили, а вынудили опуститься.

Но возникает вопрос: почему? Было ли это лишь дипломатической перепалкой? Нет. Дело в том, что Соединённые Штаты собирают разведывательную информацию о России и передают её Украине, чтобы украинцы могли нападать на Россию. То есть мы являемся активным участником конфликта.

Так что представление о том, что мы можем прийти и заявить о каком-то международном статусе свободы перемещения, что мы совершенно невинная сторона, является в высшей степени абсурдным. Мы собираем разведданные.

На левом крыле этого беспилотника находилась одна из самых высокотехнологичных платформ для сбора разведданных. Он активно собирал разведданные против России, чтобы передать их Украине, чтобы украинцы могли их использовать. Мы были законной целью. России следовало сбить нас.

Тот факт, что они этого не сделали, говорит о том, что Россия пытается не допустить обострения ситуации и не придавать случившемуся большого значения. Но это серьёзное дело, потому что информация, которую мы предоставляем украинцам, приводит к гибели русских и к уничтожению российской техники.

Дата публикации 16 марта 2023 года.