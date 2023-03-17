N-TV: глава МИД Китая призвал Киев и Москву к мирным переговорам как можно скорее

Министр иностранных дел Китая выразил надежду, что все стороны украинского конфликта проявят сдержанность и вернутся на путь политического урегулирования ситуации, сообщает немецкий телеканал N-TV. Цинь Ган призвал Украину и Россию как можно скорее начать мирные переговоры. Пекин опасается обострения конфликта и его возможного выхода из-под контроля, поэтому он продолжит активно содействовать установлению мира.

Китай призвал Украину и Россию как можно скорее начать мирные переговоры, сообщает немецкий телеканал N-TV. Пекин надеется, что все стороны проявят сдержанность, возобновят мирные переговоры в кратчайшие сроки и вернутся на путь политического решения, заявил министр иностранных дел Цинь Ган во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в четверг, по данным китайского информационного агентства Xinhua.

Пекин обеспокоен тем, что кризис может обостриться и выйти из-под контроля, поэтому Китай будет продолжать играть конструктивную роль в прекращении военных действий и восстановлении мира, сказал Цинь Ган.

Как отмечает N-TV, в этом конфликте Пекин поддерживает президента России Владимира Путина. В Китае Россию никогда не изображают агрессором. В феврале Пекин представил документ с изложением позиции по конфликту на Украине, призывая к уважению суверенитета, отказу от «менталитета холодной войны», прекращению огня и возобновлению мирных переговоров. Документ разочаровал международное сообщество — в том числе потому, что он даже не предусматривал «вывода российских войск с украинских территорий», утверждает немецкий телеканал.

Совсем недавно Пекин гневно отреагировал на предупреждения США в адрес Китая не поставлять оружие России для её военной спецоперации на Украине. Теперь же Цинь Ган заявил, что Китай готов сотрудничать с Украиной для содействия устойчивому и стабильному развитию двусторонних отношений. Он сказал, что его страна всегда занимала объективную позицию по вопросу Украины, и призвал международное сообщество создать условия для мирных переговоров.

Как сообщает Xinhua, Кулеба поблагодарил Пекин за гуманитарную помощь. Китай не только является важным партнёром Украины, но и играет незаменимую роль в международных делах, сказал Кулеба. Украина будет продолжать придерживаться политики одного Китая. Согласно этой доктрине, коммунистическое руководство в Пекине не позволяет ни одной стране поддерживать отношения как с Народной Республикой, так и с Тайванем, поясняет немецкий телеканал N-TV.