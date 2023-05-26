Американский подполковник: у США лишь одна цель — навредить России за счёт украинцев

Решение президента США Джо Байдена поддержать идею о поставках истребителей F-16 на Украину вновь показало, что у Вашингтона нет никакой стратегии на украинском направлении, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Как отметил Дэвис, единственная цель, которую конкретно выразили в американском руководстве, — это навредить России, а подобная позиция «чудовищна», ведь достигается это за счёт страданий украинского народа.

Вот что президент Байден говорил год тому назад.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Боевые действия против Украины изначально не могли привести к победе. Наша Демократическая партия не пасует перед этим вызовом — мы объединяем мир под стягом мира и безопасности. Мы показываем силу и ни за что не дрогнем — но поймите: идея о том, что мы направим туда наступательные вооружения и будем посылать самолёты, танки и поезда с американскими пилотами и экипажами... Просто поймите — и не надо обольщаться: что бы вы все ни говорили, это будет называться «третья мировая война». Ясно?



Так что же, господин подполковник, он с тех пор передумал?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Да, явно передумал — и этот ролик вкупе с теми решениями, которые он принял по вопросу F-16, наглядно иллюстрирует мои основные жалобы. А заключаются они в том, что у нас нет стратегии.

Какой мы ожидаем от этого всего результат? Куда всё идёт? Как отправка Киеву самолётов F-16 отвечает национальным интересам Америки? А ведь каждый раз, когда применяются американские вооружённые силы в любом масштабе, это должно приносить хоть какую-то пользу нашей стране. А на сегодняший момент ситуация такая, что мы только реагируем — мол, «так, они просят самолёты — ну так Россия по поводу танков не сердилась, да и по поводу ЗРК Patriot тоже, так что пожалуйста, почему бы и нет, давайте им и F-16 тоже подкинем».

Речь, конечно, не про наши F-16, но к этому не прилагается никакой стратегии, а поэтому не предусмотрено и условий окончания всей операции — а ещё нет смысла даже задумываться о том, окажется ли это решение успешным, потому что мы даже не знаем, как он, этот успех, должен выглядеть. А когда речь идёт о вооружённом конфликте, это — большая проблема.

Получается, у нас ни цели, ни стратегии, ни вариантов выхода из всего этого — просто продолжаем сгребать технику и швырять её в мясорубку.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Если есть хоть какие-то условия для окончания операции, на которые нацелена вся работа, — даже если речь идёт о каких-то труднодостижимых целях, — тогда будут хоть какие-то шансы на успех. Но у нас таких целей нет — за исключением того, что обрисовал министр обороны Ллойд Остин, а он сказал, что мы стремимся нанести России ущерб, навредить ей. Вот, похоже, и всё.



«Ну да, давайте добавим ещё F-16 — они же ведь смогут какие-то цели уничтожить? Ну вот и отлично, давайте их тоже отправим», — говорим мы. А дело всё в том, что в этом и заключается наша цель: как мне кажется, единственное, что можно рационально сказать о наших целях — это что мы стремимся, цитирую, «навредить» России. А это, мне кажется, просто чудовищно, это очень большая проблема, если говорить по-человечески — ведь это же всё делается за счёт украинского народа.



Дата выхода в эфир 24 мая 2023 года.