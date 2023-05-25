Bloomberg: более €200 млрд — Евросоюз отчитался о сумме замороженных активов Центробанка

C начала конфликта на Украине Европейский союз заморозил активы Центрального банка России на сумму более €200 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на обновлённые данные ЕС. Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, в настоящий момент блок «изучает способы использования замороженных российских активов» для восстановления Украины. Однако, по его словам, «эти размышления сложны как с юридической, так и с технической точки зрения».

C начала конфликта на Украине Европейский союз заморозил активы Центрального банка России на сумму более €200 млрд. Об этом свидетельствуют обновлённые данные ЕС. Тем временем в Европе продолжаются дискуссии о том, каким образом эти средства могут быть направлены на восстановление Украины, сообщает Bloomberg.

Обновлённые данные были обнародованы после вступления в силу 12 мая новых требований к кредитным организациям, введённых в рамках десятого пакета санкций ЕС. Они обязывают банки стран Евросоюза отчитываться об объёме замороженных у них активов ЦБ, поясняет агентство.

Официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд подтвердил агентству достоверность свежих данных. «ЕС обязуется сделать так, чтобы Россия заплатила за ущерб, причинённый Украине», — подчеркнул Виганд. В настоящий момент, по его словам, ЕС «изучает способы использования замороженных российских активов в этих целях».

Более чем за 14 месяцев ЕС также заморозил активы российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, на сумму €24,1 млрд. Кроме того, блок ввёл санкции в отношении почти 1500 человек, а также ограничил экспорт сотен товаров и технологий.

По словам Виганда, Еврокомиссия тесно сотрудничает со Швецией, председательствующей в Совете ЕС, чтобы «добиться прогресса в обсуждении» вариантов использования замороженных активов ЦБ.

Кроме того, Евросоюз продолжает обсуждать этот вопрос со своими союзниками, «чтобы обеспечить необходимую координацию на международном уровне». Однако «эти размышления сложны как с юридической, так и с технической точки зрения», добавил Виганд. Ожидается, что лидеры стран ЕС обсудят этот вопрос в ходе своей следующей встречи в июне.

Отдельно Евросоюз рассматривает возможность конфискации частных активов россиян, попавших под санкции, в случае совершения ими уголовного преступления. Чтобы создать правовую базу для более радикальных мер, ЕС может включить в список таких преступлений уклонение от санкций.

Государства — члены ЕС «изучают способы использования некоторых активов, чтобы внести свой вклад в будущее восстановление Украины». Один из обсуждаемых вариантов — инвестировать средства Центрального банка России и другие российские государственные активы, а вырученные средства перенаправлять на восстановление Украины, пишет Bloomberg.