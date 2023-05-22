Обозреватель Guardian: необходимость новых санкций свидетельствует о провале западного подхода к России

Новые ограничительные меры стран «Большой семёрки» против России свидетельствуют о провале расчётов Запада на быструю экономическую победу над Москвой, пишет в своей статье для The Guardian обозреватель Ларри Эллиотт. По словам Эллиотта, на скором крахе российской экономики на Западе настаивают во многом потому, что там знают, что их собственные страны страдают от сопутствующего ущерба.

Ужесточение санкций против России, о котором было объявлено на саммите G7 в Хиросиме, свидетельствует о том, что Запад продолжает поддерживать Украину. Но кроме того, это является признаком провала расчётов Запада на быструю экономическую победу над Россией, пишет в своей статье для The Guardian обозреватель Ларри Эллиотт.

Как отмечает британский журналист, ни заморозка активов, ни санкции против предпринимателей, ни лишение Москвы доступа к важным компонентам, ни отказ от российских энергоресурсов не привели к краху экономики России и не заставили страну пересмотреть свои взгляды.

По словам Эллиотта, в отсутствии мгновенного успеха санкций нет ничего удивительного, так как для того, чтобы ограничительные меры подействовали, требуется время — зачастую даже десятилетия. При этом Россия уже ощущает на себе влияние санкций.

Но негативное влияние от антироссийских мер испытывает и сам Запад. На скором крахе российской экономики там настаивают во многом именно потому, что западные политики знают, что их собственные избиратели страдают от сопутствующего ущерба: растущих цен на энергоносители и продукты питания, а также от падения уровня жизни.

Хотя страны G7 всё ещё поддерживают Украину, последние 15 месяцев показали, как сложно взять в экономическую осаду страну, «обладающую такими природными ресурсами и техническими знаниями, как Россия». Новые меры призваны помешать Москве получать материалы, необходимые для вооружённых сил, ограничить доступ к мировой финансовой системе и ещё больше снизить зависимость международного сообщества от российских энергоносителей.

Первоначальные прогнозы Международного валютного фонда о том, что российская экономика сократится на 8,5% в 2022 году, были пересмотрены до 2,5%. МВФ ожидает, что в этом году рост экономики составит 0,7%. А инфляция находится на трёхлетнем минимуме в размере 2,3% — ниже, чем в США, Великобритании или Евросоюзе.

Эллиотт полагает, что в долгосрочной перспективе отток квалифицированных работников и нехватка запчастей всё же могут оказаться факторами, которые способны замедлить экономическое развитие, однако ни то, ни другое не может привести к немедленному падению экономики.

Более того, страны Запада, вводя санкции, ошиблись в своих расчётах. Там полагали, что вскоре после введения ограничительных мер у России закончатся деньги, а значит, не будет возможности финансировать военные действия. В действительности энергетическое эмбарго и заморозка российских резервов, хранящихся в западных центральных банках, оказались менее эффективными, чем предполагалось. Хотя объём российского экспорта нефти и газа в западные страны снизился, Москва нашла много новых покупателей, а рост цен на энергоресурсы позволил сохранить стабильный экспортный доход.

Второе предположение заключалось в том, что всё мировое сообщество объединится в противостоянии «российской агрессии», однако множество стран Африки и Азии отказываются осудить Россию за её действия на Украине. Это позволило обходить западные санкции.

И наконец, на Западе предполагали, что Россия 2023 года ничем не отличается от Советского Союза 1980-х годов. Там недооценили отличную систему образования в России, множество технических ноу-хау и сильные промышленные предприятия, построенные западными транснациональными корпорациями после окончания холодной войны. Санкции стали стимулом заменить западный импорт отечественной продукцией.

«Новые санкции и обещание поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», — это признание того, что Россия оказывает более жёсткое экономическое сопротивление, чем предполагала «Большая семёрка», — подытоживает Эллиотт в своей статье для The Guardian.