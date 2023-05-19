Sky News: Великобритания введёт запрет на российские алмазы, никель, медь и алюминий
Британский премьер Риши Сунак и другие лидеры используют площадку саммита G7, для того чтобы усилить поддержку Украины и ужесточить санкции против России, пишет Sky News. В частности, ожидается, что Сунак объявит о запрете на импорт российских алмазов, а также меди, никеля и алюминия. Кроме того, Великобритания добавит в санкционные списки ещё 86 граждан России, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Пресс-секретарь Сунака заявил, что Лондон ожидает заявлений о новых антироссийских санкциях от всех партнёров по G7 в ближайшие выходные.
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