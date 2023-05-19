Sky News: Великобритания введёт запрет на российские алмазы, никель, медь и алюминий

На саммите G7 в Японии планируется ужесточение санкций против России, пишет Sky News. В частности, Великобритания введёт запрет на импорт российских алмазов, никеля, алюминия и меди. Как отмечает издание, ещё одной важной темой саммита станут отношения стран «семёрки» с Китаем.

Британский премьер Риши Сунак и другие лидеры используют площадку саммита G7, для того чтобы усилить поддержку Украины и ужесточить санкции против России, пишет Sky News. В частности, ожидается, что Сунак объявит о запрете на импорт российских алмазов, а также меди, никеля и алюминия. Кроме того, Великобритания добавит в санкционные списки ещё 86 граждан России, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Пресс-секретарь Сунака заявил, что Лондон ожидает заявлений о новых антироссийских санкциях от всех партнёров по G7 в ближайшие выходные.

Страны G7 демонстрировали единство по вопросу Украины, но тема отношений с Китаем обнаружила гораздо больше разногласий, отмечает Sky News. В частности, партнёров по G7 разъединяет вопрос Тайваня: премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден высказались за необходимость защиты Тайваня, однако французский лидер Эммануэль Макрон ещё в минувшем месяце говорил о том, что Европа не должна вмешиваться в кризисы, которые к ней не относятся.

Ожидается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит формулировку, которая устроит страны G7, пишет Sky News. В рамках этой формулы подразумевается сохранение экономического сотрудничества с Китаем и одновременная защита национальных интересов безопасности.

Как отмечает Sky News, главная интрига саммита состоит в том, смогут ли страны G7 привлечь на свою сторону государства глобального Юга. На данный момент эти страны, в число которых входят Индия, Бразилия и Индонезия, больше склоняются в сторону сотрудничества с Россией и Китаем.