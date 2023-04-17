FAZ: страны G7 предостерегли Россию и Китай от изменений миропорядка с помощью силы

Собравшиеся в Японии представители стран «Большой семёрки» выступили с предостережением от любых попыток изменить международный порядок силой. При этом подразумевались, в первую очередь, Россия и Китай, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Цель G7 состоит в ослаблении напряжённости, поэтому страны группы считают неприемлемым обострение конфликта вокруг Тайваня, подчеркнула Анналена Бербок.

Страны «Большой семёрки» выступили с предостережением от любых попыток изменить международный порядок силой на фоне российской спецоперации на Украине и растущих амбиций Китая, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

«Мы будем отвергать любые односторонние попытки изменить статус-кво силой», — заявил в понедельник министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в начале консультаций министров иностранных дел стран «Большой семёрки» по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай пытается расширить свои позиции силы в регионе, в том числе в военном отношении, утверждает издание.

Твёрдая решимость стран G7 поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона, будет продемонстрирована всему миру, подчеркнул Хаяси на встрече в Каруидзаве, центральная Япония. От имени Германии в переговорах, которые продлятся до вторника в курортном городке в 175 км от столицы Токио, принимает участие министр иностранных дел Анналена Бербок.

Помимо Германии и Японии, в саммите G7 также участвуют Франция, Италия, Канада, США и Великобритания. Япония сейчас председательствует в «Большой семёрке», напоминает Frankfurter Allgemeine.

В начале встречи в воскресенье вечером Хаяси заявил, что важно построить «конструктивные и стабильные» отношения с Китаем для решения глобальных проблем. Согласно заявлению японского Министерства иностранных дел, министры «Большой семёрки» подчеркнули, что мир и стабильность в Тайваньском проливе являются «неотъемлемым элементом безопасности и процветания международного сообщества». Китай считает Тайвань, который уже более 70 лет управляется независимо, частью своей территории, которая должна быть воссоединена с материком, при необходимости с помощью военной силы.

Как сообщает немецкая газета, Бербок призывает к скорейшей встрече своих коллег из США и Китая, Энтони Блинкена и Цинь Гана. «С моей точки зрения, это было бы важно, чтобы эта встреча состоялась как можно скорее», — сказала глава внешнеполитического ведомства Германии в воскресенье вечером в интервью в эфире немецкого телевидения. Для Бербок саммит «Большой семёрки» стал завершением шестидневной поездки по Азии, которую она начала в четверг. Сначала она посетила Китай, а затем Южную Корею.

Отвечая на вопрос о возможной поддержке Тайваня со стороны «Большой семёрки» в случае эскалации конфликта с Китаем, Бербок отметила: «Наша забота — ослабление напряжённости. Поэтому рассуждения на тему «что, если...» — это неправильное занятие. Но мы также должны ясно дать понять, что не согласимся, если дело дойдёт до военного развития конфликта».

Блинкен срочно отменил визит в Китай в начале февраля после того, как в воздушном пространстве США был обнаружен предполагаемый китайский шпионский аэростат. Этот инцидент ещё больше обострил отношения между странами, напоминает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.