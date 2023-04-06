Politico: страны ЕС не могут договориться, где закупать боеприпасы для Украины

Страны ЕС договорились о предоставлении Украине миллиона боеприпасов, но пока не могут решить, у кого их закупить, передаёт Politico. Основным предметом спора остаётся вопрос о том, должны ли поставщики быть исключительно из стран ЕС или Брюссель может обратиться к внешним компаниям.

Через две недели после того, как ЕС объявил об «историческом соглашении» о поставке Украине миллиона снарядов в течение ближайших 12 месяцев, члены блока всё ещё разбираются с юридическими деталями того, как же это осуществить, сообщает Politico.

Разногласия внутри блока затормозили первый в своём роде план совместной закупки боеприпасов для Украины. В среду представители стран ЕС встретились, чтобы обсудить этот вопрос, однако, по словам источников издания, не смогли добиться значительного прогресса по одному из ключевых вопросов — должны ли поставщики быть исключительно из стран ЕС или там могут обратиться к внешним компаниям.

Источники Politico утверждают, что Франция — один из крупнейших производителей оружия в Европе — настаивает на первом варианте. При этом Греция и Кипр поддерживают Париж, опасаясь заключения контрактов с турецкими производителями.

Впрочем, прежде, чем согласиться на этот вариант, Еврокомиссии необходимо определить возможности европейских компаний. Некоторое страны блока опасаются, что оборонная промышленность ЕС просто не в состоянии быстро изготовить необходимое количество боеприпасов.

Так как обсуждения по этому вопросу зашли в тупик, представители стран-членов предпочли сосредоточиться на менее спорной части соглашения и составили план поставок боеприпасов на Украину. Ожидается, что юридический текст будет обнародован уже на следующей неделе.

Как отмечает издание, Брюссель стремится одновременно выполнить три части плана. Во-первых, там выделят €1 млрд на возмещение расходов странам, которые могут немедленно выделить необходимые Киеву боеприпасы из собственных запасов. Во-вторых, предполагается выделение ещё €1 млрд для совместной закупки дополнительных боеприпасов. И наконец, Брюссель намерен изучить пути расширения возможностей Европы по производству вооружения.