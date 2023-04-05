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Der Spiegel: «прямая угроза европейской безопасности» — Боррель о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Планы Кремля по размещению в Белоруссии ядерного оружия — это новый виток обострения конфликта с Западом, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, «ядерная лотерея», в которую играет российский президент, представляет прямую угрозу европейской безопасности. В качестве ответной меры он пригрозил новыми санкциями, рассказывает немецкое издание.
Der Spiegel: «прямая угроза европейской безопасности» — Боррель о размещении ядерного оружия в Белоруссии
AP

Планы Москвы по размещению в Белоруссии ядерного тактического оружия — это новый виток обострения конфликта с Западом и прямая угроза европейской безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, глава Кремля играет в «ядерную лотерею». При этом ещё неделю назад он заявил, что Евросоюз готов отреагировать на такой шаг введением дополнительных санкций.

Также Борреля удивил момент, когда Кремль принял такое решение. «Иронично», что это произошло сразу после недавнего визита в Москву председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, во время которого обе стороны договорились о том, что не будут размещать ядерное оружие за рубежом. ЕС и США требуют, чтобы Пекин дал однозначную оценку таким действиям.
 
Путин своё решение обосновал тем, что американцы поступают так же уже годами. По имеющейся информации, Россия уже приступила к оснащению белорусских боевых самолётов ядерным оружием и обучению местных военнослужащих. Президент страны Александр Лукашенко пригрозил Западу, что воспользуется ракетами, если Запад попытается напасть на его государство. 
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источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
Белоруссия Европа ЕС Жозеп Боррель Россия ядерная угроза ядерное оружие
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