Guardian: на военной базе в Нидерландах могли повредить американскую ядерную бомбу

Федерация американских учёных предположила, что одна из ядерных бомб США, хранящихся на голландской авиабазе, могла получить повреждения. Если подозрения подтвердятся, то, по мнению организации, речь идёт о «первом недавнем задокументированном случае подобной аварии» в Европе, сообщает The Guardian.

Одна из ядерных бомб США, хранящихся на голландской авиабазе, могла быть повреждена в результате недавнего аварийного происшествия. С таким предупреждением выступила Федерация американских учёных (FAS), пишет The Guardian.

Организация обнаружила фотографию бомбы B61, которую на наличие повреждений осматривают три американских военных, в том числе двое служащих подразделения по обезвреживанию боеприпасов, и человек в гражданской одежде. Судя по снимку, задняя часть снаряда деформировалась в результате удара. Кроме того, в глаза бросается отсутствие одного из хвостовых стабилизаторов и розовая клейкая лента, закрывающая явную дыру на корпусе, отмечает издание.

Согласно отчёту FAS, изображение демонстрировалось в прошлогодней презентации Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в штате Нью-Мексико и явлется одним из ядерных объектов страны. Кроме того, Федерация установила, что фотография была сделана на базе ВВС Фолькель в Нидерландах.

«Следует сразу подчеркнуть, что нет официального подтверждения того, что изображение было сделано на авиабазе Фолькель, что деформированная B61 является настоящим оружием (а не тренировочным) или что повреждение явилось результатом несчастного случая (а не симуляции)», — отметил автор отчёта и директор проекта ядерной информации FAS Ханс Кристенсен. При этом он добавил, что если подозрения организации всё же подтвердятся, то речь идёт о «первом задокументированном случае недавней аварии, связанной с ядерным оружием, на авиабазе в Европе».

Любое повреждение ядерного оружия обозначается как «согнутое копьё» и обычно держится в секрете. Представитель ВВС США в Европе не стал комментировать фотографию напрямую. Лос-Аламосская национальная лаборатория также отказалась разъяснять The Guardian ситуацию.

Между тем B61 — единственное тактическое ядерное оружие, оставшееся в арсенале США, и 100 из них хранятся в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции. Бомбы остаются американской собственностью, но экипажи союзников обучаются их установке и перевозке, поясняет издание.

В случае военных действий для размещения оружия на самолёты альянсу потребуется согласие Вашингтона, группы ядерного планирования НАТО и — в силу исторических обстоятельств — премьер-министра Великобритании. Такие операции практикуются каждый год в рамках учений «Стойкий полдень». После начала российской спецоперации на Украине Польша попросила, чтобы её включили в это соглашение, напоминает The Guardian.

Сторонники контроля над вооружениями на протяжении долгого времени настаивают, что B61 устарели в военном отношении и должны быть вывезены из Европы. Администрация Обамы задумывалась об этом, но встретила сопротивление со стороны некоторых европейских союзников, и от идеи полностью отказались после «захвата» Россией Крыма* в 2014 году, утверждает издание.

В итоге США решили модернизировать B61. В январе транспортные самолёты C-17A получили разрешение на перевозку новой версии бомб B61-12. Кристенсен отметил, что неделю назад один из транспортников вылетел из Альбукерке на авиабазу Волкель, но, по его словам, это не означает, что на его борту находилось оружие данного типа, заключает The Guardian.