Politico: у США и Украины появляется всё больше разногласий

«У администрации нет чёткой политической задачи, чёткой цели. Затягивать всё это, чего и добивается Владимир Путин?…Я не вижу сейчас нацеленности на победу… чем мы заняты?» — задаётся риторическим вопросом глава комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл МакКол в атмосфере нарастающих разногласий Вашингтона и Киева. На публике Байден и Зеленский пытаются олицетворять прочный союз, однако некоторые чиновники, парламентарии и эксперты утверждают, что единство стран становится всё более шатким, пишет Politico.

Взгляды сторон разошлись сразу по ряду вопросов. Продолжающиеся бои за Бахмут, обороняемый ценой огромных потерь, американцы считают малозначимыми в стратегическом отношении: «Я, конечно, не хочу сбрасывать со счетов заслуги украинских солдат и лидеров.., но думаю, что это имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное…», — цитирует издание слова министра обороны Ллойда Остина. С ним не согласен командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский, который утверждает: «Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для…подготовки к будущим наступательным операциям».

Другим «яблоком раздора» стала недавняя информационная кампания американских СМИ, целью которой было возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» на некую проукраинскую группу. Украинская сторона с тех пор неоднократно отрицала причастность ко взрывам. Также напряжённость порой возникала по вопросу поставок оружия: несмотря на то, что США отправили Киеву значительную часть своих боезапасов, Украина постоянно просила большего, что раздражало некоторых американских чиновников, намекавших на неблагодарность Зеленского, напоминает автор.

Более того, в Вашингтоне нет единого мнения о том, как будет выглядет военная помощь киевскому режиму в дальнейшем: давно идёт дискуссия о предоставлении ВСУ дальнобойной системы ATACMS, однако как в СНБ так и в администрации есть люди, полагающие, что это только подольёт масла в огонь конфликта и спровоцирует Москву. Также среди американских власти предержащих нет общего понимания того, каким будет завершение нынешнего кризиса: с одной стороны Байден обещает Киеву неизменную поддержку, а с другой США продолжают намекать, что бесконечное финансирование Украины невозможно. В последние месяцы многие республиканцы скептически высказывались о поддержке Зеленского, в их числе спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

Наконец, тема Крымского полуострова также стала точкой раскола. В Пентагоне сомневаются, что у Киева есть ресурсы, достаточные для проведения военной операции в этом регионе, а в Госдепартаменте считают, что атака на российскую территорию станет пересечением опасной «красной черты». В то же время украинские власти продолжают утверждать, что смогут захватить Крым* силой оружия. Публично Байден продолжает повторять тезис о том, что Киев самостоятельно решит, как действовать в нынешней ситуации. В Вашингтоне, комментируя такую позицию, намекают, что продолжающийся конфликт непременно сыграет роль в близящихся президентских выборах, резюмирует Politico.

*Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).