Hill: США не в восторге от намерений Зеленского воевать за Крым

Заявления конгрессменов и чиновников Пентагона, а также дискурс администрации Байдена свидетельствуют о двойственном подходе к решению крымского вопроса в конфликте на Украине, пише The Hill. На данный момент в США придерживаются мнения о невозможности военной операции ВСУ на Крымском полуострове и неохотно комментируют этот вопрос, подчёркивает автор.

«Они могут полагать, что ставить Крым* под угрозу с целью оказать давление на русских, чтобы они сели за стол переговоров, имеет смысл. Возможно, это определяет их политику… Даже если они на самом деле не верят, что Крым может достаться Украине военным путём», — заявил Крис Чиввис, бывший офицер разведки США, руководитель одной из программ Фонда Карнеги. Так он объясняет двойственную позицию своей страны в вопросе поддержки идеи захвата Крыма силами Киева, пишет The Hill.

Зеленский за последний год множество раз заявлял о своём стремлении силой оружия занять российский полуостров*. Несмотря на столь же частые заявление американской стороны о том, что помощь Киеву будет оказываться столько, сколько потребуется, Вашингтон очевидно не намерен всецело поддерживать амбиции украинского президента. Отчасти это связано с необходимостью предоставления Киеву танков, авиации и дальнобойной артиллерии, поскольку Крым серьёзно защищён российскими силами.

В начале года заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что Штаты поддерживают желание украинской стороны вернуть территории. Что тогда, что сейчас она отказалась давать комментарии конкретно в отношении Крымского полуострова. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в прошлом месяце также уклонился от вопросов про этот регион, напоминает автор.

В начале февраля американские СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники Минобороны США не считают возможным присоединение Крыма к Украине военным путём, о чём было доложено конгрессу. С тех пор и законодатели засомневались в потенциале ВСУ на крымском направлении: в прошлом месяце высокопоставленный член комитета по вооружённым силам палаты представителей демократ Адам Смит заявил, что существует определённый консенсус в отношении того, что «Украина не собирается возвращать Крым силой». Другой конгрессмен, республиканец Майк Галлагер, отметил, что двусмысленность США в отношении Крыма «соответствует нашим целям». А его коллега Энди Ким полагает, что такой подход оставляет пространство для диалога: «Важно, чтобы до начала переговоров мы не пытались предсказать, какими могут быть результаты», — подчеркнул он в интервью изданию.

Однако не все оказались довольны позицией Вашингтона: ряд конгрессменов настаивает на выработке чёткого видения того, как завершится конфликт. Например, сенатор Дэн Салливан призвал правительство к большей конкретике в дилемме помощи Киеву в крымском вопросе.

Историк Майкл Киммейдж, специалист по американо-российским отношениям из Католического университета Америки, считает, что между строк дискурса администрации Байдена можно увидеть, что она не в восторге от идеи заниматься крымским направлением. «Что касается любых крупных военных событий, то, вероятно, в этом году их не предвидится по практическим, военным причинам. Есть много поводов для беспокойства, которые не имеют особого отношения к Крыму и могут попросту занять более важное место в повестке дня», — цитирует историка The Hill.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).