Independent: Путин освободил расписание на случай участия в саммите G20 в Дели

Российский лидер Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в Дели в сентябре этого года, передаёт The Independent. По данным издания, Кремль скорректировал рабочий график президента, изменив даты проведения Восточного экономического форума.

Президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в саммите G20, который пройдёт в сентябре в Индии, после того как два года подряд пропускал встречу мировых лидеров, сообщает The Independent.

По данным анонимных источников издания, Кремль скорректировал рабочий график Путина, чтобы он мог присутствовать на саммите в Дели. В частности, помощники российского лидера сдвинули сроки проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке.

Советник Путина подтвердил перенос ежегодного Восточного экономического форума на 12—15 сентября. «Решение об уточнении дат Восточного экономического форума связано с графиком международных мероприятий. Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня», — заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Перенос времени проведения экономического форума также позволит принять в нём участие чиновникам из Индии и Китая.

Официального подтверждения участия российского лидера в саммите G20 пока не было. Если Путин всё же приедет в Дели, он окажется в одном зале с западными лидерами впервые с начала спецоперации на Украине. В прошлом году Путин пропустил саммит «Большой двадцатки» под председательством Индонезии. Он также пропустил встречу G20 в Риме в 2021 году, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, однако принял в ней участие по видеосвязи.