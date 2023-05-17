Bloomberg: «битва предложений» — «Большая семёрка» поборется с Китаем и Россией за глобальное влияние

Наращивая усилия по борьбе за сердца и умы жителей развивающихся стран, США и их союзники отказываются от подхода, основанного на ценностях, в пользу подхода, основанного на более ощутимых предложениях в сфере торговли и безопасности, пишет Bloomberg. Впрочем, процесс противостояния в этом вопросе России и Китаю для Запада может оказаться нелёгким.

Борьба за мировое влияние усиливается по мере наращивания Китаем, Россией и США и их союзниками усилий по завоеванию сердец и умов в стратегически важных третьих странах, сообщает Bloomberg.

Как отмечает новостное агентство, в настоящий момент наблюдается формирование многополярного мира, состоящего из соперничающих группировок, что наиболее чётко прослеживается в отношении к конфликту на Украине. И этот процесс получит отражение на серии саммитов, которая в эти выходные начнётся с ежегодной встречи G7 в Японии.

По словам источников агентства, знакомых с ходом обсуждений, и документов, попавших в распоряжение Bloomberg News, лидеры стран «Большой семёрки» и Европейского союза намерены работать, чтобы привлечь группу избранных стран к тому, что они называют глобальной «битвой предложений», которую Запад ведёт с Пекином и Москвой. Стратегия предполагает активизацию взаимодействия с такими странами, как Бразилия, Вьетнам, ЮАР и Казахстан.

Bloomberg полагает, что этот шаг «равносилен признанию» того, что Запад уступает усилиям Китая и России по расширению влияния в мире. Источники агентства утверждают, что в рамках собственных усилий западные страны намерены отойти от подхода, основанного на ценностях, к подходу, основанному на более ощутимых предложениях в таких областях, как торговля и безопасность.

«Важно, чтобы мы дали странам нашего полушария и всего мира возможность выбора», — отметил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. По его словам, Вашингтон должен предложить странам «чёткую перспективу и видение того, что они могут сделать, для того чтобы экономика была успешной», в то же время давая понять, «что некоторые обещания, которые дают такие страны, как Китай, они не выполняют».

Впрочем, пока США и их союзники будут собираться на саммит G7 в Хиросиме, в китайском Сиане пройдёт саммит «Китай — Центральная Азия». А в июле президент России Владимир Путин примет африканских лидеров в Санкт-Петербурге, где, как полагает Bloomberg, вновь укажет на то, что в инфляции и нехватке продовольствия виноваты антироссийские санкции Запада. Затем в августе лидеры группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, встретятся в Йоханнесбурге. На повестке дня — расширение группы до 19 участников и перспектива введения общей валюты.

Два чиновника из стран, на которые обратил свой взор Запад, побеседовавшие с агентством на условиях анонимности, заявили, что за последние годы мир кардинально изменился и западные страны потеряли рычаги политического и экономического давления на развивающиеся страны. «Западные державы нуждаются в нас больше, чем мы в них», — отметил один из собеседников.

В частности, Индия, которая в этом году стала председателем G-20, хочет сохранить стратегическую автономию, утверждают источники в Нью-Дели. Когда дело дойдёт до выбора между Западом и Китаем, правительство премьер-министра Нарендры Моди поддержит Вашингтон и четырёхсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Австралии и Японии Quad. Но при выборе между Западом и Россией Нью-Дели склонится в сторону Москвы, хотя публично и займёт нейтральную позицию.

Вьетнам, ещё одна страна в центре внимания «Большой семёрки», которая может не поддаться чарам Запада. Хотя торговые связи страны с США расширяются, именно Китай остаётся главным торговым партнёром Вьетнама. В то же время вьетнамские чиновники относительно спокойно относятся к спецоперации России на Украине, так как у Ханоя с Москвой сложились прочные партнёрские отношения в сфере безопасности ещё со времён войны во Вьетнаме.

В одном из документов изложены планы действий ЕС по развитию отношений с четырьмя другими странами: Бразилией, Нигерией, Казахстаном и Чили. Но и это может оказаться нелёгкой задачей, особенно в Латинской Америке, где США теряют влияние по мере того, как Китай наращивает своё присутствие. Как отметил верный союзник США в регионе президент Коста-Рики Родриго Чавес, Вашингтону необходимо уделять странам Латинской Америки больше внимания, так как альянс со стороной «кажется менее прочным, чем когда-либо прежде». «Очень немногие страны остаются верными союзниками Соединённых Штатов», — приводит Bloomberg слова Чавеса.