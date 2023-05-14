Le Figaro: страны G7 приняли новую программу, чтобы снизить зависимость от Китая

На саммите министров финансов стран «Большой семёрки» лидеры приняли новый механизм, который, по их задумке, должен снизить их зависимость от Китая, сообщает Le Figaro. В частности, они направят усилия на то, чтобы в странах, где добываются ресурсы, происходила их переработка — с целью исключить из этой цепочки Китай.

В субботу страны G7 договорились внедрить самое позднее к концу 2023 года новый механизм диверсификации глобальных цепочек поставок, пишет Le Figaro. В частности, они рассчитывают, что это поможет сделать их менее зависимыми от Китая. В систему входит финансовая помощь стран «семёрки», обмен ноу-хау и партнёрские отношения со странами с низким и средним уровнем дохода. Такое решение страны G7 приняли после трёхдневной встречи министров финансов в Японии.

Этот механизм получил название RISE — «Укрепление устойчивой и инклюзивной цепочки поставок». Его будут осуществлять в сотрудничестве со Всемирным банком и другими международными организациями. В частности, этот механизм должен, например, помочь странам не просто добывать сырьё, но и перерабатывать его там же. Это позволило бы частично обходиться без Китая в обеспечении таких услуг.

Впрочем, издание уточняет, что этот план не представляли как антикитайский, Китай там вообще не упоминается. «Диверсификация цепочек поставок способна содействовать обеспечению энергетической безопасности и помочь нам сохранить макроэкономическую стабильность», — говорится в коммюнике.

Политики стран «семёрки» также подтвердили «непоколебимую» поддержку Украины и напомнили, что будут противостоять любым попыткам обойти экономические и финансовые санкции против России. Впрочем, никаких новых санкций они не объявили. На встрече также присутствовали руководители центральных банков G7, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Поэтому среди тем обсуждения был широкий круг вопросов: от проблем банковского сектора до борьбы с глобальным потеплением.

Но эта встреча была прежде всего форумом для обмена мнениями, и автор статьи в Le Figaro сравнил её с генеральной репетицией перед саммитом лидеров «Большой семёрки», который состоится в Хиросиме в конце следующей недели.