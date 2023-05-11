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CNN: влияние украинского кризиса — глава МИД Японии объяснил причины сближения с НАТО

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Токио ведёт переговоры об открытии в стране офиса связи НАТО, который станет в Азии первым в своём роде, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. В интервью CNN он отметил, что после начала украинского конфликта мир стал более нестабильным.
CNN: влияние украинского кризиса — глава МИД Японии объяснил причины сближения с НАТО
AP

Япония ведёт переговоры об открытии на своей территории первого в Азии офиса связи НАТО, заявил в эксклюзивном интервью CNN министр иностранных дел этой страны Ёсимаса Хаяси.

«Мы уже ведём переговоры, но никакие детали ещё не согласованы», — заявил он, выступая за неделю до саммита «Большой семёрки», организованного Японией в этом году в Хиросиме.

Хаяси, в частности, назвал прошлогодний ввод российских войск на Украину событием, последствия которого ощущаются далеко за пределами Европы и которое заставило Японию пересмотреть вопрос региональной безопасности.

«Причина, по которой мы обсуждаем это, заключается в том, что после враждебных действий России против Украины мир стал более нестабильным, — сказал он. — То, что происходит в Восточной Европе, — это вопрос не одной только Восточной Европы. Это напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО становится всё более важным».

Он добавил, что Япония не является членом Североатлантического альянса, но этот шаг посылает сигнал о том, что партнёры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе «очень устойчиво взаимодействуют» с ним.

Как отмечает CNN, открытие офиса связи НАТО в Японии станет значительным событием для западного альянса на фоне углубляющихся геополитических разногласий и, вероятно, вызовет критику со стороны китайского правительства, которое ранее предостерегало от подобного шага.

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источник
CNN США Северная Америка
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