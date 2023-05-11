CNN: влияние украинского кризиса — глава МИД Японии объяснил причины сближения с НАТО

13:22 Sky TG24: в центре Милана после взрыва начался пожар Крупный пожар произошёл в центре Милана в Италии, над местом происшествия поднимается чёрный дым, сообщает Sky TG24.

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13:18 В ЛНР к 18 годам лишения свободы приговорили военного ВСУ, установившего мину-растяжку в жилом доме Суд ЛНР приговорил к 18 годам лишения свободы военнослужащего Украины Сергея Гавриша за покушение на жизнь мирных граждан в Северодонецке. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК России.

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13:00 Marca: «Барселона» оштрафована на €15,7 млн Испанские налоговые органы наложили на «Барселону» штраф в размере €15,7 млн.

12:57 Рогов: ВСУ начали массированный обстрел пригорода Днепрорудного в Запорожской области Украинская армия начала наносить массовые удары по пригороду Днепрорудного в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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