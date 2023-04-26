CNN: посадка японского модуля на Луну обернулась провалом

Первая в мировой истории попытка коммерческого прилунения, предпринятая японской компании Ispace, потерпела неудачу. Представители компании признали, что потеряли связь со своим модулем Hakuto-R при попытке посадить его на поверхность естественного спутника Земли, передаёт CNN.

Японский посадочный модуль Hakuto-R попытался сесть на поверхность Луны и стать первым коммерческим проектом, выполнившим эту задачу. Но диспетчеры потеряли связь с аппаратом, что вызвало опасения о его крушении, сообщает CNN.

Посадочный модуль, построенный фирмой Ispace, был запущен на ракете SpaceX с мыса Канаверал 11 декабря. Затем он совершил трехмесячный путь, чтобы выйти на орбиту вокруг Луны по низкоэнергетической траектории. В целом его космическое путешествие составляло порядка 1,4 млн километров, отмечает телеканал.

Ожидалось, что прилунение произойдёт в среду в 1:40 ночи по японскому стандартному времени. Команда управления полетами работала над восстановлением связи с машиной после ожидаемого отключения связи. Примерно через 20 минут после запланированной даты посадки генеральный директор Ispace Такеши Хакамада представил обновленную информацию.

«Нам не удалось подтвердить успешную посадку. Мы вынуждены предположить… что не смогли прилуниться. Наши инженеры продолжают расследовать ситуацию», — сказал он. Хакамада добавил, что его команда получила данные с аппарата вплоть до попытки приземления и что это «большое достижение» должно помочь в будущих миссиях Ispace.

За всю историю только три государства когда-либо совершали управляемую посадку на Луну — США, Советский Союз и Китай. При этом Америка остаётся единственной страной, отправившей на естественный спутник Земли людей, подчёркивает CNN.

Подход Ispace отличался от предыдущих миссий. Для неё прилунение было деловым проектом, а не попыткой показать достижение конкретной страны. Компания делилась обновлениями в Twitter, в том числе недавно опубликовала фотографию Земли, выглядывающей из-за Луны, которую сделал Hakuto-R.

На борту модуля находился луноход «Рашид» — первый подобный арабский аппарат, построенный Космическим центром Мухаммеда бин Рашида в Дубае при содействии Европейского космического агентства. По словам организации, в случае успешной высадки ему предстояло исследовать кратер Атлас на северо-востоке Луны, заключает CNN.