Fox Business: учёные собрались выращивать еду на Луне

Учёные из Европейского космического агентства надеются, что гидропонное земледелие поможет обеспечить лунную почву недостающими питательными веществами. В случае успеха программа будет способствовать долгосрочному исследованию Луны. Астронавт НАСА рассказал в эфире FOX BUSINESS о том, какие ещё проблемы требуют решения, прежде чем люди смогут поселиться на Луне.

Учёные из Европейского космического агентства обьявили о намерении выращивать еду на Луне. Их план подразумевает использование гидропонного земледелия для обеспечения лунной почвы питательными веществами, которых там не хватает. В случае успеха эта программа будет способствовать долгосрочному исследованию Луны, снабжая экспатов с Земли местным продовольствием.

Предстоит ли нам выращивать марсианский картофель по примеру Мэтта Дэймона? Поговорим об этом с вышедшим на пенсию астронавтом НАСА. Клейтон Андерсон, добро пожаловать на наше шоу.

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Здравствуйте, Кеннеди, спасибо за приглашение.

ВЕДУЩАЯ: Какие интересные новости! Почему они кажутся такими волнительными?

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Думаю, любой, кто хочет вернуться на Луну, понимает, что нам надо придумать, как там жить и работать. Один из вопросов, требующих решения, это как доставлять туда еду и воду для людей. Это, знаете ли, не самое приятное место. Конечно, если нам не удастся добавить туда кое-что, чтобы сделать его более похожим на дом. А еда — как раз один из пунктов.

ВЕДУЩАЯ: Итак, выращивать еду на лунной поверхности можно, но не всякую еду, так как в почве там нет азота. Значит ли это, что нам потребуется возить азот туда с собой?

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Скорее всего, да. Я думаю, сейчас работают над планом, о котором вы упомянули вначале. Как нам вообще обойтись без почвы? Как попробовать обойтись только лунным реголитом, в котором есть все питательные вещества, кроме азота.





То есть можно попытаться извлечь всё это из почвы и внедрить в какое-то научное сооружение, которое использовал Марк Уотни, герой Мэтта Дэймона в фильме «Марсианин». Тогда мы сможем гидропонически доставить эти питательные вещества растениям. Сегодня этот принцип уже достаточно изучен.

ВЕДУЩАЯ: Как вы считаете, можно сказать, что любители марихуаны совершили революцию в гидропонике, выращивая траву в воде?

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Хаха, можно я воспользуюсь пятой поправкой по этому вопросу?

ВЕДУЩАЯ: Да, конечно, можете. Но я знаю, что это легально во многих штатах. Хотя, конечно, вы можете не отвечать. Просто слово «гидропоника» ассоциируется у меня с дуэтом Чич и Чонг. Хорошо, а вас не расстраивает, что Европейское космическое агентство опередило НАСА в этом вопросе?

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Нет, я так не думаю. В гидропонике разбираются многие группы, включая Европейское космическое агентство и НАСА. Я считаю, что каждый раз, когда мы двигаемся куда угодно за пределами низкой околоземной орбиты, мы будем использовать набор знаний со всей планеты, а не только из Соединённых Штатов.





Поэтому, по моему мнению, в будущем вся работа будет идти через сотрудничество с Европейским космическим агентством, с японским космическим агентством, с канадцами, со всеми.

ВЕДУЩАЯ: Чуть раньше Гарри упомянул фильм «Валли», где были гигантские космические корабли. А как люди стали бы жить на Луне? Ведь встаёт вопрос притяжения, дыхания и тому подобное. Нам придётся жить в каких-то маленьких бои-куполах?

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Хороший вопрос, Кеннеди. Думаю, вряд ли у кого-то найдётся на него ответ. Я слышал предположения о том, что можно делать кирпичи из лунного реголита, потом строить из них сооружения, или жить под лунной поверхностью.





Это звучит немного странно, но вот что я говорю людям. Надо либо строить Землю там, либо привезти её с собой. Именно это и является главной проблемой. Мы существуем с помощью Земли, это означает, что для выживания где бы то ни было нам нужны земные вещи. В этом основные затраты и развитие технологий. Всё это необходимо для успеха.

ВЕДУЩАЯ: Да, и я думаю, что успех обязательно последует. Впереди новые рубежи и препятствия, которые нужно преодолеть. Именно поэтому вы и стали астронавтом. Клейтон, большое спасибо, что уделили нам время.

Дата выхода в эфир 01 марта 2023 года.