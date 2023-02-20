Daily Telegraph: установка радиотелескопов на обратной стороне Луны поможет в поиске внеземного разума

Идеи о сооружении радиотелескопов на Луне обретают реальную почву, пишет The Daily Telegraph: сразу несколько мировых космических агентств объявили о конкретных планах по отправке телескопов на Луну. Как отмечает издание, изолированная обратная сторона Луны может стать идеальным местом для исследований и даже поиска внеземных цивилизаций.

Учёные полагают, что расположенные на обратной стороне Луны телескопы смогут зафиксировать первые признаки внеземной разумной жизни, а также увидеть Вселенную ещё до возникновения света, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, NASA, европейское космическое агентство (Esa) и китайская национальная астрономическая обсерватория имеют планы по установке своих радиотелескопов на обратной стороне Луны.

По словам учёного из Esa Джеймса Карпентера, впервые в истории идеи о размещении телескопов на Луне обретают реальную почву. Издание напоминает, что такая идея впервые появилась ещё в 60-х годах прошлого века, однако она была заброшена после прекращения программы «Апполлон». Теперь же, после успешного первого пуска программы «Артемис», ожидается скорое возвращение людей на Луну.

Как пишет The Daily Telegraph, обратная сторона Луны всегда повёрнута в сторону от Земли. Как следствие, размещённые там радиотелескопы будут столь изолированы, что смогут улавливать самые слабые, едва различимые радиоволны, оставшиеся ещё с самого начала существования Вселенной.

Согласно планам Esa, отправка первого радиотелескопа на Луну может состояться в середине 2030-х годов, пишет издание. В то же время в национальной астрономической обсерватории Пекина заявили о планах запустить радиотелескоп к 2026 году, отметив, что обратная сторона Луны имеет огромный потенциал для научных открытий.

Кроме того, некоторые учёные считают, что радиотелескопы на Луне смогут засечь признаки разумной внеземной цивилизации, пишет The Daily Telegraph. По словам исследователя Эндрю Саймона, идея о том, что Луна может стать базой для поиска внеземного разума, появилась ещё давно. С обратной стороны Луны можно будет более эффективно улавливать радиосигналы и прочие импульсы, исходящие из-за пределов Солнечной системы.