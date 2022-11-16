ABC News: «мы возвращаемся, чтобы остаться» — NASA запустило беспилотную миссию к Луне

Американское космическое агентство отправило к Луне беспилотный космический корабль «Орион» на самой мощной в мире ракете-носителе SLS, передаёт ABC News. Этот полёт станет репетицией перед пилотируемой миссией, задача которой — вернуть американцев на Луну.

ДЖИО БЕНИТЕС, корреспондент ABC News на мысе Канаверал, Флорида: Привет, Рианнон, и доброе утро! Здесь, в Космическом центре Кеннеди, это такое волнительное утро, потому что теперь Америка снова вошла в историю. Капсула «Орион» направляется к Луне. Её выводит сверхтяжёлая ракета-носитель SLS — самая мощная ракета мира. Затем «Орион» облетит Луну и вернётся на Землю. Его путешествие займёт примерно 26 дней. Главная задача — опробовать космический корабль, на котором позже на Луну полетят люди.

Я хочу показать вам одного из таких людей — бывшего астронавта NASA Кэди Коулман, которая сотрудничает с ABC News. Кэди, мы уже были на Луне — почему это так важно?

КЭДИ КОУЛМАН, эксперт ABC News, бывший астронавт NASA: В космосе есть что-то такое притягивающее. Я имею в виду, мы видели это — не только полёт на Луну, мы видели, как эта ракета отправилась на Луну собирать данные, а потом мы возвращаемся на Луну, чтобы остаться. У нас появится первая женщина, первый небелый человек, который пройдётся по Луне. Для нас это только начало пути на Марс, потому что Луна у нас по соседству.

ДЖИО БЕНИТЕС: Точно, и мы здесь, чтобы исследовать Вселенную. Мы будем заниматься этим на протяжении многих лет, а сегодняшний полёт — только начало. Так волнительно здесь, в Космическом центре Кеннеди.

КЭДИ КОУЛМАН: И потрясающе наблюдать запуск ракеты.

ДЖИО БЕНИТЕС: О да, так потрясающе, и прочувствовать запуск! Андрю, снова к вам.