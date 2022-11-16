ABC News: «мы возвращаемся, чтобы остаться» — NASA запустило беспилотную миссию к Луне
ДЖИО БЕНИТЕС, корреспондент ABC News на мысе Канаверал, Флорида: Привет, Рианнон, и доброе утро! Здесь, в Космическом центре Кеннеди, это такое волнительное утро, потому что теперь Америка снова вошла в историю. Капсула «Орион» направляется к Луне. Её выводит сверхтяжёлая ракета-носитель SLS — самая мощная ракета мира. Затем «Орион» облетит Луну и вернётся на Землю. Его путешествие займёт примерно 26 дней. Главная задача — опробовать космический корабль, на котором позже на Луну полетят люди.
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