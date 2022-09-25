Hill: NASA перенесло запуск ракеты SLS к Луне из-за тропического шторма
Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложили запланированный на вторник запуск ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне из-за приближения к побережью Флориды тропического шторма, сообщает The Hill.
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