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ABC News: первый за полвека — NASA объявило состав экипажа для полёта на Луну

Материал представлен в переводе ИноТВ
Новая миссия Artemis 2 запланирована на конец 2024 года. В состав экипажа вошли четыре астронавта, из них одна женщина и афроамериканец. За 10 дней они должны облететь вокруг Луны и вернуться обратно. АВС News сообщает, что в случае успеха следующая миссия высадит человека на спутнике Земли уже в 2025 году.
И наконец о новой миссии США на Луну, первой более чем за 50 лет. NASA объявило имена четырёх астронавтов, которые сами будут творить историю. Сегодня с ними встретился Джио Бенитэз. 
 
Сегодня впервые более чем за полвека NASA отправляет астронавтов на Луну. 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Ваш экипаж Artemis 2! 
 
Команда из четырёх человек: командир экипажа Рид Уайзмен, пилот Виктор Гловер и специалисты Кристина Кук и канадский астронавт Джереми Хенсен — отправятся в миссию Artemis 2 в конце следующего года. За 10 дней они совершат облёт Луны и вернутся обратно. В случае успеха следующая миссия уже высадит астронавтов на Луну в 2025 году. 
 
Мы встретились с экипажем сразу после этого громкого объявления.
 
ДЖИО БЕНИТЭЗ: Все видели тех детей, которые были в зале, смотрели на вас, ребята.
 
РИД УАЙЗМЕН, командир экипажа: Было здорово увидеть там школьников. Здорово, что там были и наши дети, очень возбуждённые и счастливые. 
 
ДЖЕРЕМИ ХЕНСЕН, астронавт: Мне нравится, что мы несём всему миру надежду и вдохновляем
 
ДЖИО БЕНИТЭЗ: У нас будет первая женщина и первый цветной человек, которые совершат полёт вокруг Луны. Какие у вас мысли? 
 
КРИСТИНА КУК, астронавт: Мы понимаем всю важность этого события. Абсолютно каждый человек, который может внести свой вклад, обязательно сделает это, и в результате наши миссии будут более успешными. 
 
ВИКТОР ГЛОВЕР, астронавт: Я надеюсь, что мы станем вдохновением для сотрудничества и мира, потому что планете нужно именно это —  больше, чем когда-либо. 
 
ДЖИО БЕНИТЭЗ: Дэвид, если всё пройдёт хорошо, эти астронавты отправятся в космос дальше, чем любые другие люди когда-либо. Это очень волнительно, Дэвид. 
 
ВЕДУЩИЙ: Безусловно. Прекрасные слова от тех астронавтов, спасибо. 
 
Дата выхода в эфир 04 апреля 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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