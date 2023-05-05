Global Times: НАТО и Япония задумались о создании в Азии передовой линии борьбы с Китаем

Североатлантический альянс планирует открыть в Токио бюро связи, чтобы расширить взаимодействие со Страной восходящего солнца. По мнению аналитиков, эта инициатива создаст напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку имеет своей явной целью противостояние с Пекином, пишет Global Times.

НАТО планирует открыть в Токио бюро связи, которое станет первым подобным подразделением в Азии. По мнению китайских аналитиков, эта инициатива является опасным признаком того, что эта «жестокая многосторонняя организация предпримет свой первый агрессивный шаг в Тихоокеанском регионе» при активном участии Японии, пишет Global Times.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин раскритиковала проект, предлагаемый Североатлантическим альянсом и Токио. Она напомнила, что Азия — это место «для сотрудничества и развития, а не поле для геополитической конкуренции».

Продолжающееся нашествие НАТО на восток и вмешательство во внутренние дела региона неизбежно подорвут там мир и стабильность, а также разожгут конфронтацию между различными лагерями. Поэтому азиатским странам необходимо проявлять бдительность, предупредила Мао.

После создания бюро связи Соединённые Штаты, некоторые европейские государства и Япония могут сформировать прототип военного союза, очевидной целью которого станет Поднебесная. Кроме того, нельзя исключать, что в будущем Страна восходящего солнца вступит в Североатлантический альянс, считают китайские аналитики.

По данным японских СМИ, бюро связи может быть открыто уже в следующем году. С его помощью западный военный блок намерен проводить периодические консультации с Токио и другими ключевыми партнёрами в регионе, включая Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию, поскольку НАТО теперь уделяет внимание не только России, но и Китаю, который оно рассматривает в качестве «нового вызова».

Обе стороны подтвердили наличие этого плана. Если Токио предоставит НАТО финансирование, позволив ему закрепиться на своей территории, это будет символизировать новый этап в оборонном сотрудничестве, отмечается в японской прессе.

Предполагается, что взаимодействие между альянсом и Японией в дальнейшем сосредоточится на внерегиональные проблемы, в том числе киберугрозы. Но китайские аналитики прогнозируют, что офис в Токио, несомненно, превратится в «передовую линию борьбы» с КНР.

Бюро связи не ограничится Восточной Азией, ведь его инициаторы стремятся «образовать дугу военного сдерживания, опоясывающую Китай». В частности, сговор между НАТО и Японией призван ограничить возможности Пекина в вопросе Тайваня, островов Сенкаку и проблем Южно-Китайского моря, заявил в интервью Global Times заместитель декана Института современных международных отношений Университета Цинхуа Лю Цзянюн.

Япония активно выступает за продвижении НАТО на восток. Сейчас она использует в своих интересах так называемое резкое изменение ситуации в сфере безопасности, чтобы добиться внесения поправки в конституцию. В случае принятия этого изменения страна вполне могла бы официально вступить в альянс, на основе которого Вашингтон, ряд его европейских союзников и Токио смогут сформировать глобальный военный союз против Китая, сказал Лю.

Вместе с тем эксперт напомнил, что некоторые члены альянса, в том числе Франция, продолжают поддерживать конструктивные отношения с КНР и не придерживаются стратегии, в которой страна рассматривается в качестве «системного вызова», добавил эксперт. При этом он призвал Пекин обратить внимание на то, что Япония постоянно шлёт НАТО негативную информацию о «китайской угрозе», чтобы побудить его вмешаться в дела Восточной Азии и тайваньский вопрос.