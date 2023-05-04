Die Welt: украинский конфликт показал, что НАТО нужно менять свою стратегию

Спецоперация России на Украине не только продемонстрировала, что большая и продолжительная «наземная» война в Европе возможна, но и выявила множество недостатков оборонительной стратегии НАТО, пишет Die Welt. У НАТО возникла необходимость кардинально переработать свою стратегию, и в первую очередь это касается оборонительных концепций для прифронтовых государств, то есть для соседей России.

Спецоперация России на Украине вызвала шок на Западе. Она не только продемонстрировала, что большая и продолжительная «наземная» война в Европе возможна, но и показала, что оборонительная стратегия НАТО имеет множество недостатков. Как пишет Die Welt, поэтому прошлым летом главнокомандующий вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи получил от стран-членов задание кардинально переработать стратегию альянса. В особенности это касается оборонительных концепций для прифронтовых государств, то есть для натовских соседей России.

Как отмечает издание, если раньше допускалось хотя бы временное преимущество России, то теперь Польша и прибалтийские государства ни в коем случае не хотят, чтобы их гражданам в случае нападения России хоть какое-то время пришлось пожить под российской оккупацией. Однако это требование диаметрально противоположно прежнему планированию НАТО. Это планирование базировалось на «устрашении возмездием» и исходило из того, что некоторое количество войск НАТО и национальные армии на восточной границе альянса в случае конфликта в первый момент будут разбиты Россией. И лишь затем партнёры поспешат прибалтам и полякам на помощь, чтобы отвоевать их занятые российскими войсками в первые дни боёв области.

До сих пор размещённые в этих странах войска альянса, в особенности американцы, находились там скорее для подстраховки национальных армий. Второй функцией этих войск было устрашение противника. Сам факт нахождения натовских батальонов у границ России должен был сигнализировать потенциальным агрессорам, что нападение на одну страну НАТО действительно вызовет реакцию всего альянса. Однако сейчас эта так называемая стратегия сдерживания утратила свою состоятельность. Поэтому партнёры на восточном фланге настаивают на новой стратегии, согласно которой альянс должен будет с самого начала противодействовать занятию русскими хотя бы клочка территории НАТО. Это потребует долговременного размещения крупных контингентов НАТО на восточной границе.

Кроме того, украинский конфликт также показал, что очень важны подготовка, логистика и промышленные производственные мощности. И то, что у Запада нет достаточного количества боеприпасов и производственных мощностей, способных произвести новые боеприпасы взамен истраченных, стало одним из самых горьких уроков этого года.

«Увидев, сколько боеприпасов расходуется в современной войне, мы должны будем на основе нынешнего опыта определить, сколько ресурсов нам понадобится, чтобы обеспечить устрашение, — считает Бен Ходжес, бывший главнокомандующий американских войск в Европе. — Если потенциальный противник увидит, что мы располагаем боеприпасами всего на три-четыре недели, он нас пугаться не будет».

Также становится ясно, что огромную роль обрели дроны. Конечно, они существовали и ранее, но их не использовали в таком массовом порядке, как сейчас. Речь идёт как о больших военных супердронах, так и об обычных моделях, которые можно купить в магазинах электроники или в интернете.

Кроме того, стало понятно, насколько важна разведка, если требуется определить местонахождение вражеских позиций и целей для артиллерии, найти слабые места у противника и распознать его тактические планы. И в этой сфере произошла революция.

«Слияние гражданской и военной разведки и получение информации из разных сфер стало в прошлом году значимым военным фактором», — считает бывший австралийский генерал и военный эксперт Мик Райан.

Как заключает издание, сейчас уже предпринимаются первые корректировки с целью повысить обороноспособность Запада. Так, в будущем главнокомандующему войсками НАТО будет подчинено значительно большее количество солдат, что даст ему возможность быстро и координированно реагировать на возможное нападение. Происходит и усиление многонациональных боевых групп, их численность предполагается довести до бригады. Более 300 тыс. солдат НАТО должны находиться в повышенной боевой готовности на случай возникновения кризиса. Боеприпасы и системы вооружения располагают ближе к возможному фронту, чтобы в случае войны перемещать по Европе к фронту только войска, а не всё их снаряжение и технику.