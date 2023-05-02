«От НАТО останется только фасад»: полковник Макгрегор о судьбе альянса после украинского конфликта

В интервью YouTube-каналу Stephen Gardner полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор выразил серьёзные сомнения, что после окончания боевых действий на Украине западный военный блок продолжит существовать в его нынешнем виде. По словам эксперта, учитывая консерватизм европейцев, само здание НАТО наверняка сохранится, но оно будет лишь декорацией.

Последний вопрос, и он основывается на том, о чём мы с вами говорили ранее в нашей программе. Вы упомянули, что, по вашему мнению, этот конфликт либо положит конец НАТО, либо оно перестанет быть прежним. Вы видите, как ведёт себя французский президент Макрон, который встречается с Си Цзиньпином и фактически публично объявляет: «В споре вокруг Тайваня мы будем на стороне Китая, против США». Можно ли это рассматривать в качестве первой трещины в альянсе?

Какими вы представляете изменения в НАТО? Потому что меня очень шокировало (поведение Макрона. — ИноТВ). И даже власти Польши на прошлой неделе сказали, что, возможно, Макрон прав и что Западная Европа слишком долго полагалась на Соединённые Штаты.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Когда президент Трамп был у власти, он очень решительно настаивал: «Все европейцы должны реагировать на экстренные ситуации самостоятельно. Другими словами, вы должны перестать полагаться на то, что мы пересечём тысячи миль океана и воздушного пространства и спасём вас в случае кризиса или конфликта. Вы должны уметь защищаться».

По-моему, после этой встречи именно Ангела Меркель очень обиделась, словно на нас лежала какая-то постоянная и священная обязанность вечно защищать её и Германию. И она сказала: «Возможно, теперь нам пора подумать о независимости. Мы должны стать самостоятельной силой на мировой арене». И угадайте, что случилось? Ничего! Это была пустая риторика.

Послушайте, пока мы не покинем Европу, пока мы не выберемся из этих мест, на мой взгляд, ничего существенного не произойдёт. Такова человеческая природа. С чего бы вам вдруг тратить деньги, когда вооружённые силы США готовы вас защищать? Вам это не нужно.

Это очень простое уравнение: один плюс один равно двум. Необходимо убрать единицу, и тогда единица станет равна единице. Нам необходимо дойти до точки, когда они (европейские правительства. — ИноТВ) поймут, что мы настроены серьёзно. Что продемонстрирует нашу серьёзность? Вывод войск. Это ответ на первую часть вашего вопроса.

Вторая часть вашего вопроса: изменится ли НАТО? Я думаю, что украинский конфликт коренным образом меняет не только отношения Америки с Европой, но и с остальным миром. И никто в Европе не заинтересован в войне с Китаем. Это просто глупо.

Их не интересует война с Китаем. Они хотят вести бизнес с китайцами. Мы решили, что нам не нравится подобное положение дел, и мы хотели бы его предотвратить. Что ж, желаю успеха! Это всё равно что помешать Миссисипи впадать в Мексиканский залив.

Люди будут вести бизнес с Китаем. Кстати, мы тоже будем его вести в каком-то виде.

Повторюсь, президент Трамп всегда выступал с очень простым аргументом, если мы собираемся вести дела с этими людьми, давайте делать это честно. Другими словами, мы не собираемся вести бизнес, если они получают выгоду, а мы нет. Торговля должна быть взаимовыгодной. Снова очень простое уравнение. В этом есть смысл.

Но стоит ли начинать войну с Китаем из-за Тайваня, который находится в шести тысячах миль от США и, вероятно, на таком же или большем расстоянии от Европы? Нет, никто в этом не заинтересован. Более того, нет никаких доказательств того, что китайцы готовят вторжение. Всё это полная чепуха.

Итак, я думаю, суть в том, что если это (украинский конфликт. — ИноТВ) закончится, останется ли НАТО? Что ж, фасад какое-то время будет существовать. Будет ли у него какое-то содержание? Сомнительно. Продержится ли оно дольше нескольких лет? Я не знаю. Я имею в виду, что европейцы очень консервативные люди. Я уверен, что останется здание, перед которым будет развеваться флаг НАТО. Будет ли это что-то значить? Я так не думаю.

На мой взгляд, европейцы общими силами должны формировать собственное будущее. Это не значит, что им следует занять антиамериканскую позицию. Это не значит, что они должны быть враждебны России. Это означает, что им необходимо создать своё собственное будущее.

Думаю, они это понимают. Но ничего не произойдёт, пока не уйдут действующие правительства. Пока не уйдут Шольц и его команда. Пока не уйдёт Макрон. До тех пор пока в Британии не появится ещё один или, может быть, новый ряд премьер-министров, которые, наконец, поймут, что они не могут вести себя так, как в прошлом. Тогда всё изменится.

И, кстати, здесь, в Соединённых Штатах, я не ожидаю, что многое изменится, пока экономика не рухнет, а финансовая система не схлопнется. Я думаю, что мы к этому приближаемся, но пока это не случится, американцы не будут предпринимать реальных действий. Я подозреваю, что такова человеческая природа.

Ага, Европа гораздо больше взбудоражена своими лидерами, чем США.

Полковник Дуглас Макгрегор, спасибо, что поделились с нами своей проницательностью, своей мудростью. Мы ценим вас. Мы ценим вашу службу нашей стране и благодарим вас за то, что пришли к нам сегодня.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно, Стив. Спасибо вам.

Дата публикации 02 мая 2023 года.