The Guardian: мировые расходы на военные нужды бьют рекорды со времён окончания холодной войны

В прошлом году общий объём мировых расходов на оборону установил новый рекорд и достиг $2,24 трлн. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Наиболее резкий рост обеспечили страны Восточной и Центральной Европы, которые нарастили оборонные бюджеты до рекордных значений со времён окончания холодной войны.
По данным ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), расходы на оборону в Западной и Центральной Европе превысили прошлогодние показатели на фоне рекордно высокого роста общего объёма мировых военных расходов, которые достигли $2,24 трлн. В отчёте подчёркивается, что начало украинского конфликта вызвало самое резкое увеличение оборонных бюджетов европейских стран за последние 30 лет, пишет издание The Guardian.
Согласно сведениям аналитического центра, военные расходы стран Центральной и Западной Европы достигли $345 млрд в 2022 году, что на 30% больше показателя десятилетней давности. В реальном выражении средства, расходуемые этими странами, превысили в реальном выражении значение 1989 года — последнего года холодной войны.
Среди таких государств выделяется Германия, которая в нарушение собственных норм недавнего прошлого приступила к крупнейшему перевооружению со времён Второй мировой войны. Военный бюджет ФРГ в 2022 году был седьмым по величине в мире после США, Китая, России, Индии, Саудовской Аравии и Великобритании, и планируется дальнейшее значительное увеличение расходов. Франция, Южная Корея и Япония замыкают десятку крупнейших в мире стран по размеру военного бюджета, отмечается в статье.
Среди стран Центральной и Западной Европы Великобритания потратила больше всех — $68,5 млрд, из которых примерно $2,5 млрд (3,6%) пришлось на финансовую помощь Украине. Европа в целом, включая Россию и Украину, увеличила свои расходы на 13% в годовом исчислении, что в отчёте SIPRI описывается как «самое большое годовое увеличение общих европейских расходов после окончания холодной войны». Как полагают эксперты, военные расходы России выросли примерно на $86,4 млрд (9,2%), что эквивалентно 4,1% ВВП страны в 2022 году по сравнению с 3,7% в 2021 году, сообщает The Guardian.
Украина заняла 11-е место в мире по расходам на оборону вследствие увеличения военных расходов на 640%. Её военное бремя было самым крупным среди всех остальных стран и составило 34% ВВП. Больше всего военный бюджет среди стран Европейского союза увеличили Финляндия (36%), Литва (27%), Швеция (12%) и Польша (11%), указывает британская газета.
По словам старшего научного сотрудника программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений доктора Диего Лопес да Сильвы, 2022 год, скорее всего, станет лишь началом массового перевооружения, поскольку данные за прошлый год включают многолетние планы некоторых правительств по увеличению оборонных бюджетов. Издание напоминает, что страны — члены НАТО в 2014 году обязались увеличить расходы на оборону в размере 2% от ВВП к 2024 году, а в докладе SIPRI говорится, что совокупные мировые военные расходы продолжают расти восьмой год подряд.
США остаются крупнейшими в мире по размеру военного бюджета, который в 2022 году составил $877 млрд, что составляет 39% от общемировых объёмов. Следом идёт Китай, военные расходы которого увеличиваются 28 лет подряд и в прошлом году достигли $292 млрд, что на 4,2% больше, чем в 2021 году, и на 63% больше, чем в 2013 году. На четвёртом месте после России стала Индия с $81,4 млрд, что на 6% больше, чем в 2021 году, и на 47% больше, чем в 2013 году. На пятом — Саудовская Аравия, увеличившая оборонные затраты на 16%, до $75 млрд.
В то же время военные расходы африканских стран в 2022 году составили $39,4 млрд, что стало первым уменьшением с 2018 года. Общие региональные расходы были на 5,3% ниже, чем в 2021 году, и на 6,4% ниже, чем в 2013 году, завершает The Guardian.