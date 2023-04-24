The Guardian: мировые расходы на военные нужды бьют рекорды со времён окончания холодной войны

В прошлом году общий объём мировых расходов на оборону установил новый рекорд и достиг $2,24 трлн. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Наиболее резкий рост обеспечили страны Восточной и Центральной Европы, которые нарастили оборонные бюджеты до рекордных значений со времён окончания холодной войны.

По данным ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), расходы на оборону в Западной и Центральной Европе превысили прошлогодние показатели на фоне рекордно высокого роста общего объёма мировых военных расходов, которые достигли $2,24 трлн. В отчёте подчёркивается, что начало украинского конфликта вызвало самое резкое увеличение оборонных бюджетов европейских стран за последние 30 лет, пишет издание The Guardian.

Согласно сведениям аналитического центра, военные расходы стран Центральной и Западной Европы достигли $345 млрд в 2022 году, что на 30% больше показателя десятилетней давности. В реальном выражении средства, расходуемые этими странами, превысили в реальном выражении значение 1989 года — последнего года холодной войны.

Среди таких государств выделяется Германия, которая в нарушение собственных норм недавнего прошлого приступила к крупнейшему перевооружению со времён Второй мировой войны. Военный бюджет ФРГ в 2022 году был седьмым по величине в мире после США, Китая, России, Индии, Саудовской Аравии и Великобритании, и планируется дальнейшее значительное увеличение расходов. Франция, Южная Корея и Япония замыкают десятку крупнейших в мире стран по размеру военного бюджета, отмечается в статье.

Среди стран Центральной и Западной Европы Великобритания потратила больше всех — $68,5 млрд, из которых примерно $2,5 млрд (3,6%) пришлось на финансовую помощь Украине. Европа в целом, включая Россию и Украину, увеличила свои расходы на 13% в годовом исчислении, что в отчёте SIPRI описывается как «самое большое годовое увеличение общих европейских расходов после окончания холодной войны». Как полагают эксперты, военные расходы России выросли примерно на $86,4 млрд (9,2%), что эквивалентно 4,1% ВВП страны в 2022 году по сравнению с 3,7% в 2021 году, сообщает The Guardian.

Украина заняла 11-е место в мире по расходам на оборону вследствие увеличения военных расходов на 640%. Её военное бремя было самым крупным среди всех остальных стран и составило 34% ВВП. Больше всего военный бюджет среди стран Европейского союза увеличили Финляндия (36%), Литва (27%), Швеция (12%) и Польша (11%), указывает британская газета.