Le Figaro: несмотря на пандемию и кризис, гонка вооружений продолжается

Пандемия коронавируса не остановила, а лишь слегка замедлила рост военных расходов ведущих мировых держав, приводит Le Figaro выводы доклада Международного института стратегических исследований. Лидирующие роли по-прежнему занимают США и Китай, однако оценить долгосрочные эффекты кризиса эксперты смогут лишь к 2023 году.

Пандемия COVID-19 не остановила гонку вооружений, а только немного замедлила её ход, сообщает Le Figaro. Согласно последнему бюллетеню «Военного баланса», выпущенного Международным институтом стратегических исследований, спустя год после начала коронакризиса военные расходы продолжают расти: в 2020 году они составили 2,08% мирового ВВП против 1,85% в 2019 году. В 2020 году на вооружение потратили $1830 млрд, что на 3,9% выше, чем в 2019-м. При этом наблюдается небольшое замедление в темпах роста военных расходов: с 2018-го по 2019 год он составлял 4,4%. По мнению аналитического центра, для оценки реального влияния пандемии на военный бюджет мировых держав необходимо дождаться 2022—2023 годов.

Пока же, отмечается в статье, в этом стратегическом соперничестве значительно опережают других США, потратившие в 2020 году $738 млрд на оборону, и Китай ($193,3 млрд). На них приходится две трети роста военных расходов на мировом уровне. Международный институт стратегических исследований также указывает, что нарастает конкуренция на море, где Европа может потерять своё господство. Китай продолжает наращивать свой потенциал для перебрасывания войск и захвата морского пространства. Аналитический центр предупреждает, что введение в эксплуатацию новых противокарабельных ракет и подводных лодок может поставить под угрозу равновесие сил на море. К тому же, как подчёркивается в докладе, между Пекином и Вашингтоном существует конкуренция в технологической сфере и инновациях: искусственном интеллекте, квантовой физике, больших данных, автономных системах, гиперскоростях, биотехнологиях и оружии направленной энергии.

Увеличение напряжённости в мире также привело к тому, что многие другие страны решили заняться вооружением, указывает французская газета. В списке Международного института стратегических исследований Индия заняла третье место, потратив $64,1 млрд, а Россия оказалась на пятом с $60,6 млрд. Экономический кризис должен был привести к стагнации трат Кремля, однако он демонстрирует желание использовать свой военный потенциал и поэтому вызывает обеспокоенность у западных обозревателей. В противовес общей тенденции расходы Ближнего Востока на оборону упали до $150 млрд вслед за падением котировок нефти.

Великобритания ($61,5 млрд), Франция ($55 млрд) и Германия ($51,3 млрд) продолжили укреплять свою оборону. Среди европейских стран, входящих в блок НАТО, средний показатель военных расходов увеличился с 1,25% ВВП в 2014-м до 1,64% ВВП в 2020 году. Девять из 30 стран альянса соблюдают обязательства, принятые в 2014 году, и тратят по крайней мере 2% своего ВВП на оборону. Во время кризиса это также позволяет поддерживать экономическую активность.

Как пишет в заключение Le Figaro, пандемия стала проверкой государств на устойчивость и выявила их слабые места, тем самым сыграв роль электорошока. Международный институт стратегических исследований в своём докладе подчёркивает, что, хотя долгосрочные эффекты кризиса остаются неизвестны, вопреки самым пессимистичным сценариям «влияние пандемии на политику безопасности и обороны… на данный момент продолжает сохранять относительно ограниченный масштаб». Таким образом, отмечает издание, мировые державы вспомнили уроки кризиса 2008 года, который привёл к серьёзным сокращениям оборонного бюджета.