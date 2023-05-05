Роберт Кеннеди: Америке нужна революция

Америке нужна мирная революция, которая вернёт её к ценностям, отнятым у американцев за последние 40 лет, заявил в интервью UnHerd племянник бывшего президента США Роберт Кеннеди, объявивший недавно о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах 2024 года. При этом события на Украине он назвал конфликтом Соединённых Штатов против России, проводимым ради геополитических целей американских неоконсерваторов.

Соединённым Штатам нужна революция, заявил в интервью Unherd племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, адвокат и экоактивист Роберт Кеннеди — младший. Он, как отмечает издание, две недели назад объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года от Демократической партии.



«Я бы сказал: нам нужна революция — мирная революция, она вернёт нас к ценностям, которых, как я видел, нас систематически лишали последние 40 лет. Я наблюдал за тем, что произошло в 1980 году. У нас было функционирующее правительство, и у нас был разгар Великого Процветания. Большинство американцев доверяли правительству, и мы все доверяли средствам массовой информации. А сегодня лишь 22 процента американцев доверяют своему правительству и 22 процента доверяют СМИ», — заявил он.



Кеннеди посетовал на то, что люди, которые должны предоставлять американцам достоверную информацию, этим не занимаются.



«Это пиар; это пропаганда. Это устроено правительством, и люди об этом знают», — подчеркнул он.



Говоря о текущих событиях на Украине, Кеннеди назвал их конфликтом США против России.



«Давайте будем честны: это конфликт США против России, по сути, с целью пожертвовать цвет украинской молодёжи на бойне, где смерть и разрушения, ради геополитических амбиций неоконсерваторов», — заявил он.



При этом племянник бывшего президента США, ссылаясь на заявления Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, напомнил, что Вашингтон пытается добиться «смены режима» в России и «истощить» российскую армию.



«Что значит «истощить»? Это значит кидать на них украинцев. Мой сын воевал там плечом к плечу с украинцами, и мы пожертвовали 300 тысячами из них. Командир подразделения спецназа на Украине, которое, вероятно, является самой элитной боевой силой в Европе, заявил, что 80 процентов его бойцов мертвы или ранены, и они не могут восстановить подразделение. Сейчас русские убивают украинцев в соотношении либо 1:5, либо 1:8, смотря каким данным верить», — подчеркнул Кеннеди.



Он также добавил, что украинский конфликт нужно урегулировать, тем более что русские неоднократно это предлагали. По его мнению, для этих целей можно использовать Минские соглашения, которые «закладывают основу для окончательного урегулирования».



«Донбасс, который на 80 процентов состоит из русских — русских, которых систематически убивала украинская власть, — станет автономным в составе Украины», — предложил Кеннеди.



По его словам, защищать местное население могут, например, силы ООН. Кроме того, он заявил о необходимости убрать американские крылатые ракеты Tomahawk, находящиеся у границ России.



«Мы много лет назад должны были прислушаться к Путину. Мы взяли на себя обязательство перед Россией, перед Горбачёвым, что мы не сдвинем НАТО ни на дюйм на восток. А потом мы начали движение — мы солгали. Мы вошли в 13 (нынешних. — ИноТВ) стран НАТО, поставили ракетные системы с ядерным потенциалом; мы проводили совместные учения с Украиной и другими странами в рамках НАТО», — заявил Кеннеди.



Он также добавил, что после победы в холодной войне Соединённым Штатам следовало предложить Москве некое подобие плана Маршалла.



На вопрос журналиста о том, принял бы он Россию в Североатлантический альянс, Кеннеди ответил, что этот вопрос следовало бы рассмотреть.



«Какова цель НАТО, кроме противодействия России? Если вы с самого начала относитесь к России враждебно, то, конечно, их ответная реакция будет враждебной. А вы ещё при этом медленно заходите во все эти государства, которые, как мы заявляли, никогда не станут частью НАТО», — подчеркнул Роберт Кеннеди.



Он напомнил, что на Украине США в 2014 году фактически поддержали государственный переворот против демократически избранного правительства Украины.



«У нас есть распечатки телефонных разговоров Виктории Нуланд, одной из неоконсерваторов в Белом доме, которая лично подбирала новый кабинет министров, настроенный враждебно по отношению к Советскому Союзу. Если вы посмотрите на это и поставите себя на место России, то вы скажете: «Понятно, Соединённые Штаты, наш самый большой враг, обращаются с нами как с врагами, теперь они взяли на себя управление этой страной и настроили их враждебно по отношению к нам, а затем начали принимать законы, наносящие ущерб огромному русскому населению», — заявил Кеннеди.



Он также отметил, что если бы Мексика начала поступать подобным образом, а затем начала убивать находящихся у них американцев, как украинское правительство убило 14 тыс. русских в Донбассе, то США вторглись бы в эту страну уже через секунду.



«Мы должны ставить себя на место наших оппонентов», — подчеркнул Кеннеди.