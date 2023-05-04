Обозреватель Bloomberg: военный арсенал США истощён из-за конфликта на Украине

Военный арсенал Соединённых Штатов истощён масштабной поддержкой Украине и десятилетиями провального выбора политики в сфере обороны, пишет в своей статье для Bloomberg исследователь внешней политики США Хэл Брэндс. Обозреватель призывает Вашингтон отказаться от стратегии, направленной на первенство в высокотехнологичной экономике, и вернуться к первенству в производстве вооружения.

Военный арсенал Соединённых Штатов находится «в плачевном состоянии», равно как и способность доминировать на мировой арене, пишет в своей статье для Bloomberg исследователь внешней политики США в области международных отношений Хэл Брэндс.

Причиной тому Брэндс видит масштабную военную поддержку со стороны США Украине и десятилетия провального выбора политики. По мнению автора статьи, в мире после холодной войны, который определялся американским доминированием, ошибочные политические решения американского истеблишмента не имели особого значения. Однако из-за конфликта на Украине в ближайшие годы они, вероятно, дорого обойдутся Вашингтону.

Как объясняет автор статьи, когда-то у США была непревзойдённая оборонно-промышленная база. К концу Первой мировой войны страна строила больше кораблей, чем все остальные страны мира, вместе взятые. А к середине Второй мировой войны объём промышленного производства Соединённых Штатов в четыре раза превышал объём производства Германии. Однако изменение структуры экономики США привело к нынешнему затруднительному положению, когда стране потребуются годы, чтобы заменить то количество оружия, которое Украина израсходовала за недели.

Несмотря на то что американское экономическое лидерство сохраняется, теперь оно основывается на первенстве в высокотехнологичной экономике, а не на первенстве в производстве. По мнению Брэндса, это позволило стране разработать самое сложное в мире оружие, но в то же время усложнило способность производить его в больших масштабах.

Ещё больше ситуацию усугубило снижение расходов на оборону после окончания холодной войны. В конце 90-х годов они сократились примерно до 3% от ВВП с 6% в середине 1980-х годов. И даже сегодня расходы на оборону составляют менее 4% ВВП страны.

Стратегия США, направленная на повышение качества вооружения в ущерб его количеству, казалась весьма рациональной на протяжении большей части периода после окончания холодной войны. Тогда Соединённые Штаты вели длительные, но малоинтенсивные конфликты — например, в Ираке и Афганистане — или войны против сравнительно слабых противников, таких как Сербия.

Однако помощь Украине демонстрирует то, как трудно США пополнять истощённые запасы из-за долго копившихся проблем, в числе которых нехватка обученной рабочей силы и зависимость от единственных поставщиков ракетных двигателей или компонентов артиллерийских снарядов.

При этом в своей статье для Bloomberg Брэндс предупреждает, что проблему, которая нарастала годами, невозможно решить в одночасье. Автор статьи настаивает на увеличении оборонного бюджета США и убеждении оборонных фирм в необходимости расширения производства. Он также призывает к углублению сотрудничества Вашингтона с оборонно-промышленными базами «дружественных демократических стран», чтобы они могли коллективно производить необходимое вооружение. И, что, по его мнению, самое главное, США должны незамедлительно «перейти от самоуспокоенности мирного времени к срочности военного времени».