Давление на Россию и ограничение влияния Китая — Bloomberg о главных темах саммита «Большой семёрки» в Хиросиме

Перед лидерами стран «Большой семёрки» стоит немало коллективных глобальных вызовов, таких как отношения с Китаем и Россией или контроль над ядерными вооружениями, отмечает новостное агентство Bloomberg. Однако отпечаток на саммит в Хиросиме наложат и некоторые внутренние проблемы. Так, проблема госдолга США, способная повлиять на всю мировую экономику, заставит Джо Байдена досрочно вернуться в Вашингтон.

В пятницу в японском городе Хиросима начинается саммит лидеров наиболее развитых экономик мира, перед которыми стоит целый ряд коллективных задач, сообщает новостное агентство Bloomberg.

Перспективы мировой экономики выглядят не лучшим образом, на них действуют инфляционное давление и растущая стоимость жизни. Президент России Владимир Путин продолжает спецоперацию на Украине. Китай, переживший пандемию, активно увеличивает своё экономическое и стратегическое влияние.

Bloomberg выделяет шесть вопросов, на которых лидерам «Большой семёрки» — США, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Канады — необходимо сосредоточиться во время встречи.

Одной из самых больших проблем для G7 является привлечение на свою сторону стран, не входящих в группу, особенно стран так называемого глобального Юга — Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионов Азии.

В условиях всё более многополярного мира эти страны могут примкнуть не к США и их союзникам, а к более крупной державе в их собственном регионе или к Китаю. Япония пригласила в кулуары саммита лидеров таких стран, как Вьетнам, Индия, Бразилия, а также лидеров Африканского союза.

Многие страны не поддерживают введение санкций против России, учитывая давление на их собственную экономику, и не хотят быть втянутыми в более масштабные конфликты. Некоторые сокрушаются по поводу многолетнего пренебрежения со стороны США или обвиняют их в том, что они читают лекции о ценностях и правах человека, в то время как сами их не придерживаются.

Послание глобального Юга заключается в том, что G7 должна сделать больше, чем просто показать, что она слушает их, отмечает Bloomberg. Страны ищут ясности в вопросах долговой поддержки и других экономических аспектов.

Штрафные меры, наложенные на Россию за спецоперацию на Украине, беспрецедентны по своей широте и глубине. И всё же, несмотря на санкции, российская экономика продолжает оставаться стабильной. Москва по-прежнему экспортирует нефть и газ и находит обходные пути для преодоления санкций.

Лидеры стран «Большой семёрки» вместе со своими коллегами из Европейского союза собираются в Японии, чтобы рассмотреть способы закрыть эти лазейки. Они обсудят возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию, хотя это предложение сталкивается с серьёзными препятствиями. Также будет продемонстрирована сплочённая поддержка Украины, которая готовится к контрнаступлению, уверяет издание.

Как отмечает Bloomberg, лидеры «Большой семёрки» ломают голову над вопросом, как вести себя с Китаем. Они рискуют запутаться в нагромождении слов, сообщается в статье. Но европейская позиция, похоже, ужесточается, даже несмотря на то, что США несколько смягчают свою риторику. Это позволяет двум сторонам встретиться посередине.

Сложная реальность заключается в том, что при всех разговорах о диверсификации цепочек поставок, перепрофилировании промышленности и достижении самодостаточности в технологическом пространстве страны G7 остаются переплетёнными со второй по величине экономикой мира и в некоторой степени зависимыми от неё. Поэтому разделить всё на части — наказать Китай за предполагаемое «экономическое принуждение» и одновременно стремиться сотрудничать с ним в вопросах глобального здравоохранения и экологии — невероятно сложно.

Другой важный вопрос на повестке G7: как остановить распространение ядерного оружия. Место проведения саммита в Хиросиме является мощным напоминанием о том, что Япония дважды подверглась ядерной бомбардировке со стороны США в дни Второй мировой войны. С тех пор Япония приняла пацифистскую конституцию и заняла твёрдую антиядерную позицию, предостерегая мир от самоуспокоения в том, что ядерное оружие никогда больше не может быть использовано в конфликте.

Сейчас архитектура контроля за ядерными арсеналами расшатывается: Россия приостановила своё участие в договоре о ядерных вооружениях СНВ-III с США, последнем соглашении, ограничивающем их стратегические запасы.

Ближе к Японии Ким Чен Ын продолжает бряцать ядерным оружием. Наращивание северокорейских вооружений заставляет Южную Корею периодически высказываться о приобретении собственного ядерного оружия для защиты. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил своего южнокорейского коллегу принять участие в кулуарных обсуждениях на саммите G7, и они, вероятно, посетят мемориал жертвам атомной бомбардировки в Хиросиме в Парке мира.

Также задача хозяев саммита, как всегда, будет заключаться в том, чтобы не допустить срыва встречи из-за какого-либо кризиса, разгорающегося в других странах. На этот раз есть ряд событий, которые могут совпасть, пишет Bloomberg.

Президент США Джо Байден приезжает на встречу «Большой семёрки», преследуемый долговым кризисом у себя дома. По словам министра финансов Джанет Йеллен, осталось всего несколько недель до того момента, когда у её ведомства могут закончиться деньги, и Байден прервёт свою поездку по Азии, чтобы вернуться домой сразу после саммита. На 80-летнего Байдена также оказывается давление, чтобы показать, что он в форме и готов вести демократов в изнурительной кампании по переизбранию. На прошлогоднем саммите G7 в Германии он пропустил часть официальной программы, и это решение вызвало недоумение, напоминает издание.

Лидеры Франции и Италии приехали в Хиросиму после периода противостояния между их правительствами. Перепалки между Римом и Парижем не новы, и по основным глобальным вопросам они в основном придерживаются одной и той же позиции. Но отношения сейчас на спаде, после того как министр внутренних дел Франции недавно назвал команду премьер-министра Италии Джорджии Мелони «ультраправым правительством», которое «неспособно решить миграционные проблемы Италии». Будет интересно посмотреть, встретится ли Мелони с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Хиросиме, чтобы замазать трещины, отмечает Bloomberg.

Кроме того, Турции — ключевому члену НАТО и растущей средней державе на Ближнем Востоке — 28 мая предстоит второй тур выборов, причём президент Реджеп Тайип Эрдоган выиграл в первом туре с лучшим результатом, чем прогнозировалось. Лидеры стран «Большой семёрки» будут внимательно следить за ходом предвыборной кампании, поскольку её исход имеет значение для вопросов, связанных с Россией, сделкой по зерну с Украиной и динамикой развития Ближнего Востока в целом.

Встреча G7 совпадает с заседанием руководства Лиги арабских государств, на котором может появиться президент Сирии Башар Асад, восстановленный в должности спустя более десяти лет после репрессий против оппонентов, начатых во время восстаний «арабской весны», утверждает Bloomberg. Возвращение сирийского лидера за стол переговоров может стать символическим моментом, подчёркивается в материале.

Также лидеры «Большой семёрки», несомненно, обсудят и другие насущные вопросы. Среди них — развитие искусственного интеллекта и регулирование криптовалют. А поскольку многие регионы мира борются с повышением температуры и смертоносными волнами жары, G7 необходимо будет обсудить скоординированные ответы на проблему, которая всё в большей мере становится глобальной угрозой с огромными последствиями для здоровья, бюджета, экономики и безопасности, заключает Bloomberg.