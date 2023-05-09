FAZ: за ошибки партии — Китай в последний момент отозвал приглашение министра финансов Германии в Пекин

Руководство КНР в последний момент отозвало приглашение министра финансов Германии Кристиана Линднера в Пекин, где он должен был встретиться со своим китайским коллегой Лю Кунем, пишет Frankfurter Allgemeine. Официальной причиной отмены стало несовпадение графиков. Однако, как утверждает издание, тот факт, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган посетит на этой неделе Германию для переговоров с Анналеной Бербок, говорит о том, что у Пекина могут быть «проблемы» именно со Свободной демократической партией, которую возглавляет Линднер.

Китай посылает Германии «противоречивые сигналы». Руководство КНР в последний момент отозвало приглашение министра финансов Германии Кристиана Линднера в Пекин. В среду Линднер должен был встретиться там со своим китайским коллегой Лю Кунем. В свою очередь, министр иностранных дел Китая Цинь Ган неожиданно прибудет в Берлин во вторник на переговоры со своей коллегой Анналеной Бербок. Это подтвердил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Германии, пишет Frankfurter Allgemeine.

Во вторник вечером Линднер действительно собирался отправиться на Дальний Восток. Первая остановка была запланирована в Китае, вторая — в Японии, где в четверг начнётся встреча министров финансов стран G7. Вторая часть плана остаётся в силе: теперь Линднер отправится в Японию напрямую. В Пекине лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) был намерен впервые обменяться мнениями со своим китайским коллегой. В понедельник Берлин заявил, что Министерство финансов Китая отложило запланированные на среду переговоры «по причинам, связанным с графиком». В ходе визита стороны планировали заложить основы для китайско-германских правительственных консультаций, намеченных на следующий месяц, и финансового диалога двух стран на высоком уровне. Встреча должна быть перенесена на более поздний срок.

Однако тот факт, что давно готовящиеся переговоры пришлось отменить из-за проблем с расписанием, говорит о том, что за отзывом приглашения стоят другие причины. Одной из них может быть поездка коллеги Линднера по партии, министра образования и научных исследований Беттины Штарк-Ватцингер, на Тайвань в конце марта. Это был первый визит члена правительства Германии более чем за 25 лет на остров, который Пекин официально считает частью КНР. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь раскритиковал поездку и назвал её «возмутительным поступком». Китай выразил немецкой стороне протест и заявил о «резком неодобрении» её действий.

Однажды раздражение Пекина вызвал и сам Линднер. Это было в 2019 году. В должности председателя СвДП в то время он посетил Гонконг. В бывшей британской колонии Линднер не только открыл офис Фонда Фридриха Наумана, аффилированного с СвДП, но и встретился с представителями оппозиции. Когда он затем прибыл в Пекин, все встречи с высокопоставленными чиновниками Коммунистической партии Китая были внезапно отменены. Тон переговоров с более мелкими чиновниками был «явно неприятным, если не сказать грубым».

Когда председатель СвДП занял должность министра финансов, китайское руководство попыталось забыть о неприятном прецеденте. По данным источников, высокопоставленный представитель страны посетил его офис, чтобы сгладить ситуацию.

Тот факт, что министр иностранных дел Китая посетит на этой неделе Германию, Францию ​​и Норвегию, подтверждает, что у Пекина могут быть «проблемы» именно со СвДП. Цинь Ган посетит эти три страны с 8 по 12 мая по приглашению министра иностранных дел Германии Анналены Бербок («Союз 90 /Зелёные») и её французских и норвежских коллег Катрин Колонны и Анникен Хюитфельдт, сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он не стал вдаваться в подробности.