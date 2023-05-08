WSJ: на Западе начинают иначе смотреть на переговоры по Украине и посредничество Китая

На Западе изменили позицию по переговорам России и Украины, сообщает The Wall Street Journal. По данным источников издания в Берлине и Париже, США и их союзники полагают, что запланированное Украиной наступление может проложить путь к переговорам Киева с Москвой к концу года, а привлечь Россию к ним поможет Китай.

Среди чиновников в США и странах Европы всё чаще можно услышать мнение, что запланированное весеннее наступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу этого года, и что помочь привлечь Россию за стол переговоров может Китай.

Как отмечает The Wall Street Journal, готовность поощрять переговоры и роль Китая в них представляет собой сдвиг в мышлении Запада, особенно США, которые прежде весьма скептически относились к любому участию Пекина. Госсекретарь Энтони Блинкен недавно публично выразил осторожный оптимизм по поводу того, что Пекин может помочь сдержать конфликт.

Интерес к переговорам сближает позицию Вашингтона с позициями ряда европейских стран, которые стремятся к прекращению конфликта или, по крайней мере, к снижению его интенсивности. Например, наиболее явно к переговорам с Кремлём Украину подталкивал президент Франции Эммануэль Макрон. В то же время это отход от привычной позиции, о которой США, Великобритания и некоторые другие страны заявляли публично, обещая поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы над Россией.

Издание отмечает, что официальные лица в Белом доме и Госдепартаменте давно утверждают, что все войны заканчиваются за столом переговоров, но утверждают, что не видят заинтересованности со стороны России. При этом они намерены продолжать оказывать Киеву военную помощь, чтобы поставить Украину в более выгодное положение на переговорах.

По словам европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры, в то время как Госдепартамент и Центральное разведывательное управление настроены более скептически, и хотят посмотреть, как пойдёт наступление, прежде чем предлагать дипломатический выход.

Анонимные высокопоставленные чиновники из Франции и Германии, знакомые с ходом переговоров лидеров их стран с президентом Джо Байденом говорят, что они ожидают, что Белый дом попытается содействовать переговорам, если украинское наступление обернётся успехом. Цель состоит в том, чтобы Украина вернула себе важные территории на юге страны. Это может быть расценено как успех Киева, даже если Москва сохранит часть территории за собой.

В мае президент Украины Владимир Зеленский посетит в Берлине канцлера Олафа Шольца, что станет первой поездкой украинского лидера в Германию с февраля 2022 года. Хотя, как ожидается, Шольц не будет давить на Зеленского, Байден даст понять украинскому лидеру, что переговоры о прекращении огня могут быть уместны в ближайшие месяцы.

Впрочем, не все страны Европы единодушно поддерживают идею переговоров. Лидеры Польши, стран Балтии и Великобритании считают, что Украине следует дать время, необходимое для достижения успехов, даже если предстоящее наступление не изменит ситуацию на поле боя.

Как пишет The Wall Street Journal, неизвестно, как бы выглядели переговоры, но источники издания в Париже и Берлине заявили, что они заинтересованы в соглашении о прекращении огня, которое потенциально могло бы включать Китай в число гарантов.

В феврале Пекин призвал к мирным переговорам для прекращения конфликта на Украине, изложив свой план в документе из 12 пунктов. В том же месяце Макрон в частном порядке предложил Зеленскому провести мирную конференцию в Париже для переговоров о прекращении огня, когда Киев решит, что для этого пришло время. Зеленский отметил, что примет участие в конференции только в том случае, если на ней будут присутствовать Байден и китайский лидер Си Цзиньпин. «Китай будет продолжать содействовать мирным переговорам и прилагать собственные усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира», — сказано в заявлении посольства Китая в Вашингтоне.

По словам бывшей сотрудницы Совета национальной безопасности, которая отвечала за российскую политику, Фионы Хилл, западные лидеры постепенно приходят к единому мнению, что прекращение конфликта может быть наилучшим вариантом. При этом она полагает, что любое долгосрочное соглашение, скорее всего, будет предполагать согласие Зеленского на то, чтобы Россия сохранила контроль над вошедшими в её состав территориями.