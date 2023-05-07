Кандидат в президенты США: единственная цель Вашингтона — затянуть украинский конфликт

Боевые действия на Украине в Вашингтоне воспринимают исключительно как способ «истощить» Россию, поэтому все действия американцев до сих пор были направлены на то, чтобы затянуть конфликт и сделать его как можно более ожесточённым, убеждён потенциальный кандидат в президенты США Роберт Кеннеди. Как подчеркнул Кеннеди в эфире The All-In Podcast, последствия такой политики при этом приходится выносить украинцам, которые несут катастрофические потери.

РОБЕРТ КЕННЕДИ, кандидат на выдвижение на президентских выборах от Демократической партии США: ...и все шаги, которые предприняли Соединённые Штаты с самого начала этого конфликта, были направлены на то, чтобы его затянуть, сделать его как можно более ожесточённым, и при этом с абсолютной непреклонностью игнорировать многочисленные возможности его урегулировать.



В моём понимании, дело здесь не в том, что Зеленский изо всех сил добивается, чтобы этот конфликт продолжался, а в том, что он нужен неоконсерваторам и Белому дому — они хотят добиться в России смены режима, хотят измотать российскую армию. Об этом в 2022 году заявлял министр обороны Ллойд Остин: он сказал, что наша цель заключается в том, чтобы измотать российские силы и привести их в негодность, чтобы они больше нигде в мире не могли вести боевые действия. Ну, а президент Байден признал, что для него одна из целей — добиться смены режима в России, свергнуть Владимира Путина.





Что же — если наши цели таковы, то мы ставим отнюдь не гуманитарные задачи, а совсем наоборот. Выходит, что наша цель — максимально увеличить число жертв, продлить конфликт — то есть, по существу, вести войну на истощение, и именно её мы сейчас и наблюдаем. Но при этом основную часть тягот за всё это несут на себе украинцы, которые находятся в самом расцвете лет. И власти США, и правительство Украины изо всех сил стараются это скрыть, но потери украинцев превысили 300 тысяч человек. Это просто катастрофа. Это, наверное, самый ожесточённый конфликт в мире со времён Второй мировой войны, и число его жертв просто колоссально. Погибло больше 300 тысяч украинцев. Соотношение российских потерь к украинским, по разным оценкам, составляет от 1:5 до 1:8; в недавно опубликованных разоблачителем документах Пентагона говорилось, что оно достигает 1:7.





А к тому же россияне просто не могут в этом конфликте потерпеть поражение. Нам всё говорят, что они проигрывают, но они просто не могут себе позволить проиграть, ведь, с их точки зрения, от итогов этого конфликта будет зависеть само существование их страны. И они вот уже некоторое время копят силы и имеют в артиллерии преимущество 10:1 по сравнению с нашей стороной, а ведь этот конфликт — это война артиллерий. У нас же при этом просто нечем заменить ту артиллерию, которую мы уже там потеряли.

Этот конфликт развивается по катастрофической траектории.

Дата выхода в эфир 06 мая 2023 года.