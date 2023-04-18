Bloomberg: Макрон планирует вместе с Китаем усадить Украину и Россию за стол переговоров

Франция намерена вместе с Китаем разработать программу, которая могла бы послужить основой для переговоров между Россией и Украиной, пишет Bloomberg. По плану Эммануэля Макрона, если всё пойдёт хорошо, они должны состояться уже этим летом. Впрочем, пока неясно, получит ли этот план поддержку со стороны Киева и его союзников.

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится повернуть вспять череду неудачных дипломатических попыток через обращение к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, пишет новостное агентство Bloomberg.

Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров, сообщают источники, знакомые с планами.

Французская стратегия предусматривает, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться уже этим летом, если всё пойдёт хорошо, также отмечают осведомлённые лица на условиях анонимности.

Во время недавней поездки в Китай французский президент не достиг стоявшей перед ним цели убедить Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским — диалога между ними не происходило с тех пор, как более года назад началась российская военная спецоперация. Кроме того, Макрон вызвал неудовольствие союзников в прошлом году, когда заявил, что союзники не должны «унижать» Россию, напоминает Bloomberg.

Неясно, получит ли план Макрон поддержку со стороны Киева и его союзников, многие из которых отвергли предложения о прекращении огня, которые позволили бы России сохранить территориальные завоевания. Многие страны также скептически относятся к тому, что Китай может выступать в качестве нейтрального посредника, учитывая его «безграничную дружбу» с Россией. Обе страны неоднократно обещали укреплять существующие между ними связи, включая прозвучавший в понедельник призыв к расширению сотрудничества между военными структурами.

Сотрудник канцелярии Макрона подтвердил план беседы Бонна с Ваном, но отказался комментировать детали, добавив, что союзники Франции были проинформированы обо всех французских инициативах. Министерство иностранных дел Китая заявило, что ему неизвестен источник информации и «трудно проверить её подлинность».

По данным анонимных источников, любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, включая успешное весеннее наступление украинских войск, которое поставило бы Киев в сильную позицию во время любых переговоров.

Некоторые европейские чиновники опасаются, что на любое украинское контрнаступление на Западе возлагают слишком высокие ожидания. Украинского контрнаступления может оказаться недостаточно для освобождения Киевом всей контролируемой Россией территории, отмечает Bloomberg.

Более реалистичной целью является продвижение на юге на 30 км или около того, что выведет самую мощную артиллерию Украины на позиции, в зоне досягаемости которых окажутся российские линии снабжения. Это создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году, как сообщал Bloomberg ранее.

Это означает, что союзники Украины должны будут усилить поддержку, чтобы обеспечить возможность будущих наступательных операций для отвоевания большей части контролируемой Россией территории, или что любые потенциальные переговоры о прекращении огня до этого времени могут привести к тому, что Россия останется на значительных участках украинской земли, поясняется Bloomberg.

Макрон ранее говорил, что считает роль Китая важной и что благодаря его отношениям с Россией он может «вернуть Москву к здравому смыслу». Пекин до сих пор не показал признаков того, что он готов оказать давление на Москву с целью заставить её вывести войска.

На этой неделе ведущие дипломаты из стран «Большой семёрки», включая Францию, одобрили «формулу мира» Зеленского, которая включает в себя полный вывод всех российских войск с территории Украины.

Киев неоднократно заявлял, что территориальные уступки не должны становиться темой для переговоров, и некоторые союзники Украины поддерживают эту позицию, предупреждая, что любое урегулирование, которое по сути замораживает конфликт, скорее всего, даст России возможность перевооружиться перед началом нового наступления.

Со своей стороны, президент России Владимир Путин не предоставил практически никаких признаков, свидетельствующих о том, что его цели изменились, не говоря уже о том, что он готов вывести войска с украинской территории, утверждает Bloomberg.

План Макрона опирается на долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые будут направлены на то, чтобы «удержать Россию от будущих актов агрессии», сообщают источники, знакомые с вопросом. Союзники пока не уточнили конкретные меры, которые должны быть согласованы на саммите лидеров НАТО в Литве в июле, но они будут направлены на помощь Украине в модернизации её вооружённых сил и повышении оперативной совместимости с армиями НАТО.

Параллельно с этим союзники Украины также работают над тем, как обеспечить постоянную поставку оружия, основных предметов снабжения и боеприпасов, сообщает Bloomberg.