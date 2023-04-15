19FortyFive: многополярный мир и не только — заявления Макрона не маргинальны и с ними согласны многие мировые лидеры

Несмотря на критику слов Эммануэля Макрона о многополярности на Западе, призывы к формированию многополярного мирового порядка президента Франции поддерживают множество лидеров во всём мире, пишет в статье для 19FortyFive обозреватель Питер Харрис. В связи с этим Харрис призывает Запад, и прежде всего США, отказаться от своего манихейского взгляда на мировую политику.

В течение долгого времени казалось, что Франция следует за Соединёнными Штатами, когда речь идёт о противостоянии Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако сейчас, как отмечает в статье для 19FortyFive обозреватель Питер Харрис, действия президента Франции Эммануэля Макрона заставляют экспертов задаться вопросом, можно ли рассчитывать на то, что Париж единым фронтом выступит с Вашингтоном и Тайбэем против всё более напористого Пекина.

По итогам поездки в Китай Макрон дал интервью изданию Politico, в котором отверг идею о том, что Франция должна следовать за США в вопросе определения своего внешнеполитического курса, особенно когда речь идёт о Китае и вопросе безопасности Тайваня. По его словам, международному сообществу лучше послужит Франция, которая может говорить «нет» как своим союзникам, так и конкурентам. Но означает ли это, что Париж занял сторону Пекина, задаётся вопросом Харрис.

Французский лидер неоднократно выдвигал аргументы в пользу европейской стратегической автономии и выступает за создание «настоящей европейской армии». Президент также предостерегает Европу от того, чтобы полагаться на Соединённые Штаты в вопросе обеспечения трансатлантической безопасности, предупреждая, что Брюссель может превратиться в «вассала» Вашингтона.

По мнению автора статьи, в подобных высказываниях Макрона нет ничего удивительного, ведь схожие идеи выражали несколько поколений французских лидеров до него. Подобные амбиции Харрис называет весьма «скромными», полагая, что они, конечно, не свидетельствуют о сближении Франции с Поднебесной.

Более того, обозреватель призывает не преувеличивать значение признания Макрона в том, что безопасность Тайваня не может быть основной заботой Франции и всего Европейского союза. Маловероятно, что армии стран Европы, их флоты и военно-воздушные силы сыграют значительную роль в защите Тайваня. Для этого они «слишком мизерны, слишком далеко находятся и слишком сосредоточены на угрозах безопасности ближе к дому».

По мнению Харриса, интересен тот факт, что Макрон готов размышлять о формировании многополярного мирового порядка в нынешнем контексте. Примечательно, что Макрон озвучивает подобные устремления на фоне конфликта на Украине. Обозреватель называет справедливым разочарование ряда экспертов в том, что Макрон не посчитал необходимым на время отложить разговоры о необходимости формирования многополярности.

Однако, по его словам, именно потому, что Макрон приводит аргументы сейчас, когда их с наименьшей вероятностью готовы воспринять его коллеги в западных странах, его следует воспринимать всерьёз. Дело в том, что со словами президента Франции согласны многие мировые лидеры. Во множестве стран по всему миру находят отклик слова Макрона о том, что нельзя слепо следовать за США; что холодная война между США и Китаем — опасная идея; что разделение мира на несколько непримиримых сторон — ошибка; и что международная система была бы более безопасной, если бы власть и влияние были распределены между большим количеством заинтересованных сторон.

Эти заявления в Вашингтоне могут счесть «кощунством», учитывая убеждённость некоторых американских чиновников в том, что международная политика определяется прежде всего «экзистенциальной борьбой между демократией и авторитаризмом». Как и в 2001 году, Вашингтон придерживается позиции, которая заключается в том, что мир должен «выбирать между «нами» и «ими». При этом Белый дом не допускает существования некой середины: «места для тех, кто осмеливается представить себе возможности мирного сосуществования между великими державами».

Харрис утверждает, что в этом вопросе Макрон может быть гораздо ближе к «среднестатистическому мировому лидеру», чем хотелось бы верить тем, кто выступает с критикой его идей. Автор статьи смотрит на идеи французского лидера следующим образом: Макрон ценит партнёрство с западными странами, но не считает, что эти партнёрские отношения и союзы зависят от постоянного очернения России и Китая.

«Ошибается ли Макрон? Возможно. Но он не одинок. Многополярность — популярная идея», — подытоживает Харрис в статье для 19FortyFive, призывая его критиков в США и Европе отвергнуть их манихейский взгляд на мировую политику.