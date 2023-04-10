«Давно ли он стал главным в Европе?» — американский сенатор раскритиковал Макрона за призыв отстраниться от Тайваня

Эммануэль Макрон после визита в Китай заявил журналистам, что в вопросе Тайваня европейцам следует руководствоваться своими интересами и не становиться «ведомыми», сообщает CNSNews. В ответ на это американский сенатор Марко Рубио заявил о необходимости спросить у союзников Вашингтона в Европе, согласны ли они с французским лидером, и если да, то, возможно, Соединённым Штатам нужно действовать таким же образом в вопросе Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон после завершения широко освещавшегося визита в Китай заявил журналистам, что европейцы должны руководствоваться своими собственными интересами и не становиться «ведомыми» в вопросе Тайваня, сообщает CNSNews.
В ответ на эти «поразительные» заявления лидера страны, являющейся «старейшим союзником» Вашингтона, сенатор Марко Рубио, республиканец от штата Флорида, сказал, что США должны спросить европейцев: «говорит ли Макрон от их имени иявляется ли Макрон самым могущественным лидером в Европе». При этом он также озвучил предупреждение по Украине.
Если союзники США в Европе согласны с позицией Макрона и «не собираются выбирать, чью сторону — Соединённых Штатов или Китая — занять в вопросе Тайваня, тогда, возможно, нам тоже не следует становиться на чью-либо сторону [в вопросе Украины]», — подчеркнул Рубио.
После трёхдневного визита, который включал в себя шестичасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, Макрон дал интервью в своём самолёте журналистам издания Politico и французской газеты Les Echos.
Французский лидер сказал им, что европейцы рискуют быть втянутыми в «кризисы, которые не наши», а это, в свою очередь, помешает Европе развить свою «стратегическую автономию», которую, как отмечает CNSNews, Макрон продвигает уже несколько лет.
По его словам, европейцы должны ответить на вопрос: отвечает ли их интересам ускорение кризиса вокруг Тайваня.
«Нет, — приводит Politico ответ Макрон на его собственный вопрос. — Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать в этом вопросе ведомыми и руководствоваться повесткой США или чрезмерной реакцией Китая».
Визит Макрона в Поднебесную, как отмечается в статье, состоялся на прошлой неделе сразу после встречи в Калифорнии между спикером Кевином Маккарти и президентом Тайваня Цай Инвэнь. Китай, который считает самоуправляемый остров своей территорией, гневно отреагировал на приём, оказанный Цай, и с тех пор начал крупные военные учения вблизи Тайваня с имитацией ударов по острову.
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