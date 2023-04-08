Fox News: глава американской делегации не исключил отправку военных США на Тайвань

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, возглавляющий двухпартийную делегацию на Тайвань, не исключил возможность отправки военных США на этот остров, передаёт Fox News. Он пояснил, что Вашингтон может пойти на этот шаг в качестве крайней меры в случае вторжения китайских войск на Тайвань.

АИША ХАСНИ, корреспондент Fox News (запись): Спикер Маккарти и вы сами неоднократно заявляли о том, что нам уже сейчас нужно вооружать Тайвань до того, как произошло какое-либо вторжение. А что насчёт американских войск?



МАЙКЛ МАККОЛ, конгрессмен от штата Техас: Думаю, вы тут говорите об одобренном использовании военной силы, которое может быть предложено моим комитетом, или же об объявлении войны, к чему мы не прибегали со Второй мировой.



АИША ХАСНИ: А вы бы это поддержали?



МАЙКЛ МАККОЛ: Думаю, если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, то, как я полагаю, при условии что американский народ это поддержит, тогда то же самое сделает и конгресс.



Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол отправил сигнал о том, что он открыт идее об отправке американских военных сражаться на Тайвань. С эксклюзивной информацией из Тайбэя Аиша Хасни. Доброе утро, Аиша.



АИША ХАСНИ, корреспондент Fox News: Доброе утро, Дана. Рада вас видеть. Это сильно отличается от того, что мы слышали прямо перед конфликтом на Украине. Тогда законодатели категорично заявляли, что там не будет никаких американских солдат, никакого военного контингента. А теперь мы узнаём, что в вопросе Тайваня это очень даже вероятно.



В моём эксклюзивном интервью с председателем Макколом он заявил мне, что отправка американских мужчин и женщин на войну — это крайняя мера. Ключевой момент здесь — сдерживание. Но предоставление полномочий на ведение войны не исключено.



АИША ХАСНИ (запись): Вы говорите, что вариант с предоставлением полномочий на ведение войны находится на рассмотрении?



МАЙКЛ МАККОЛ: Если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, то он определённо будет рассматриваться. Конгресс будет его обсуждать. Также американскому народу зададут вопрос, готовы ли они сделать это, стоит ли этого Тайвань. Я могу привести множество причин, почему он этого стоит.



АИША ХАСНИ: Он возглавляет трёхдневную двухпартийную делегацию на Тайвань, внимание которой сосредоточено на вооружении Тайваня для сдерживания любых шагов со стороны Пекина. Сегодня он провёл встречу с тайваньским эквивалентом спикера палаты представителей, который заявил каналу Fox, что если Китай соберётся вторгнуться, то он будет рад американским военным.



Эта делегация позднее вечером встретится с президентом Цай (Инвэнь. — ИноТВ), которая недавно встретилась в Калифорнии со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. А когда я спросила у Маккола, почему спикер лично не присутствовал здесь для проведения встречи с Цай на Тайване, он заявил мне, что за этим кроются секретные мотивы, но он убеждён в наличии планов для его будущего визита. Дина.



С нами на связи из Тайбея была Аиша Хасни. Благодарю вас.



Дата публикации 07 апреля 2023 года.