CNN: на визит президента Тайваня в США Китай ответил «Единым острым мечом»

Пекин начал трёхдневные манёвры «Единый острый меч» в районе Тайваньского пролива. Командование НОАК заявило, что эти учения служат «серьёзным предостережением» для властей островной республики, которые «вступили в сговор с внешними силами», передаёт CNN.

Пекин объявил о начале трёхдневных военных учений в районе Тайваня. Заявление было сделано после встречи президента островной республики со спикером палаты представителей США, которая состоялась, «вопреки неоднократным угрозам» со стороны КНР, сообщает CNN.

Манёвры получили название «Единый острый меч». Они, как и планировалось, пройдут в Тайваньском проливе и соседнем регионе. Их основной целью станет проверка «возможностей страны захватывать контроль над морем, воздухом и информацией при поддержке совместной боевой системы», отметили представители китайских вооружённых сил.

Командование Восточного театра военных действий НОАК назвало учения «серьёзным предостережением» для «тайваньских сепаратистов, которые вступили в сговор с внешними силами». Кроме того, они являются «необходимым шагом для защиты национального суверенитета и территориальной целостности» Китая.

Вскоре после заявления Пекина Министерство обороны Тайваня заявило, что зафиксировало в общей сложности 42 китайских боевых самолёта над проливом, отделяющим остров от материка. При этом, по утверждению ведомства, 29 воздушных судов вошли в зону опознавания ПВО.

Китайская боевая авиация входит в опознавательную зону ПВО Тайваня почти ежедневно. Пик этих «вторжений» — 56 самолётов за один день — был зафиксирован в октябре 2021 года, подчёркивается в статье.

Учения НОАК начались после 10-дневного турне президента Тайваня Цай Инвэнь по Центральной Америке и Соединённым Штатам, где она встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Пекин неоднократно предостерегал от поездки и предупреждал, что примет «серьёзные и решительные меры», если она состоится, напоминает CNN.

Ранее Китай отреагировал аналогичным образом, когда в августе Нэнси Пелоси, которая в то время занимала пост спикера нижней палаты американского парламента, посетила Тайвань. НОАК начала серию военных учений вокруг острова и «впервые пустила над ним ракеты». По слухам, в Тайбэе ожидали «менее жёсткой реакции» со стороны Пекина на встречу Цай с Маккарти, поскольку она состоялась на территории США, обращает внимание телеканал.

КНР настаивает: Тайвань является частью её территории, «несмотря на то что она никогда не управляла островом и десятилетиями пыталась изолировать его дипломатически». Более того, Поднебесная не исключает применения силы для взятия территории под свой контроль, заключает CNN.