Spiegel: одним союзником меньше — Гондурас признал существование «только одного Китая»

Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил их с Китаем, передаёт Der Spiegel. В гондурасском МИДе заявили, что правительство страны «признаёт существование только одного Китая» и считает его власти «единственным законным правительством», представляющим весь Китай. Как отмечает издание, это означает, что Тайвань потерял ещё одного дипломатического союзника на международной арене — всего их осталось 13.

Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем. Это означает, что Тайвань потерял ещё одного дипломатического союзника на международной арене, пишет Der Spiegel.

МИД Гондураса объявил об этом шаге несколько дней назад. Страна намерена наладить экономические связи с Китаем, что, в свою очередь, требует разрыва отношений с Тайванем.

«Правительство Гондураса признаёт существование только одного Китая. Это единственное законное правительство, которое представляет весь Китай», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Гондураса.

В воскресенье по итогам переговоров в Пекине министр иностранных дел КНР Цинь Ган и глава МИД Гондураса Энрике Рейна подписали «Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Гондурас».

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь приветствовал решение Гондураса установить дипломатические отношения с КНР и назвал его частью «исторической тенденции».

Как отмечает издание, Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, однако Китай считает остров частью своей территории и выступает против любых форм официальных дипломатических контактов между Тайванем и другими странами.

В последние годы Пекин активизировал свою кампанию по международной изоляции Тайваня. В настоящий момент дипломатическими союзниками Тайваня остаются 13 государств, в числе которых небольшие тихоокеанские государства, Карибские острова, некоторые страны Центральной Америки и Ватикан.

Недавняя поездка федерального министра образования Германии Беттины Штарк-Ватцингер на Тайвань вызвала недовольство в Китае. В Тайбэе Штарк-Ватцингер назвала Тайвань «партнёром по ценностям». Министерство иностранных дел КНР резко раскритиковало визит.

Германия, как и большинство стран, не признаёт Тайвань в качестве независимого государства. Однако в последние месяцы правительство ФРГ расширяет свои отношения с Тайванем. Китай предостерегает Запад от пересмотра отношений с Тайванем, передаёт Der Spiegel.