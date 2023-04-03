Эксперт рассказал, почему разыгрывание США «тайваньской карты» обречено на провал

Научный сотрудник Центра китайских исследований Национального университета Ла-Платы Себастьян Шульц уверен, что разыгрывание США «тайваньской карты» обречено на провал. В интервью порталу Xinhua эксперт добавил, что данная стратегия противоречит исторической тенденции и направлена лишь на сохранение глобальной гегемонии Вашингтона.

Разыгрывание США «тайваньской карты» обречено на провал, поскольку противоречит исторической тенденции и направлено лишь на сохранение глобальной гегемонии Вашингтона. Как пишет Xinhua, об этом заявил аргентинский академик Себастьян Шульц.

«У Вашингтона меньше возможностей заставить страны нашего региона присоединиться к Тайваню», — сказал в интервью порталу научный сотрудник Центра китайских исследований Национального университета Ла-Платы.

«Отношения с Тайванем поддерживались под давлением США, и это давление ослабевает в результате кризиса гегемонии самого Вашингтона, а также в связи с ростом относительной силы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран», — сказал он.

Говоря о недавнем решении Гондураса разорвать так называемые дипломатические отношения с Тайванем, исследователь отметил, что «регион Латинской Америки и Карибского бассейна обладает большей автономией и суверенитетом в отношении своей международной политики. Вот почему решение Гондураса явно соответствует времени».

Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и страны глобального Юга считают Китай ответственной крупной страной, добавил он.

Шульц подчеркнул, что США применяют двойные стандарты, признавая политику одного Китая и в то же время постоянно поощряя сепаратистские настроения на Тайване, поставляя туда оружие.

«Очевидно, что жители Тайваня волнуют США меньше всего. Своими манёврами Вашингтон стремится сохранить своё превосходство в международном порядке и поддержать свою гегемонию путём создания напряжённости», — заявил эксперт.

Он также сказал, что решение Гондураса признать принцип одного Китая, «несомненно, является особенным решением в 2023 году».

По его словам, это решение выражает историческую тенденцию и преемственность принятия такой политики, которой уже следуют соседние страны региона, включая Панаму, Никарагуа и Коста-Рику.

Шульц сказал, что решение Тегусигальпы, несомненно, принесёт пользу не только Гондурасу, но и международной системе, поскольку глобальный Юг обеспечит большую стабильность на мировом уровне.

«Идёт процесс, который стремится к более многостороннему, многополярному международному порядку, где уважаются такие принципы, как невмешательство во внутренние дела государств, суверенитет и территориальная целостность», — добавил эксперт.