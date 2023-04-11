Das Erste: Франция теряет влияние в Африке — а роль России растёт

Франция стремительно теряет своё влияние на африканском континенте, пишет Das Erste. Париж вывел свои войска из Буркина-Фасо и Мали, а также сталкивается с давлением местных политических элит, которые теперь предпочитают сотрудничать с Россией, отмечает издание.

Правительство Буркина-Фасо продолжает давление на французских журналистов, пишет Das Erste. Недавно было принято решение выслать из страны двух корреспондентов французских газет Le Monde и Liberation: издание напоминает, что на прошлой неделе в Буркина-Фасо отключили телеканал France 24, а ещё несколько месяцев назад был отключён канал Radio France Internationale.

Немецкое издание напоминает, что с 2018 года в Буркина-Фасо находился контингент французских войск. Их цель заключалась в борьбе с исламистами, однако джихадисты по сей день контролируют 40% территории страны, что вызывает возмущение и непонимание. На этом фоне Франция вывела свои войска из Буркина-Фасо, а также из Мали. Как отмечает Das Erste, в Мали и Буркина-Фасо уже действует ЧВК «Вагнер», хотя официального подтверждения от правительства Буркина-Фасо пока не было.

«ЧВК «Вагнер» находится здесь ради наших совместных интересов и долгосрочного развития. Французы же, напротив, хотят лишь, чтобы мы сами верили, будто у нас общие интересы. На самом деле речь идёт лишь об их собственных интересах», — приводит издание слова малийской студентки Фатоме Биссанга.

В борьбе с исламизмом многих устраивают любые средства. Или, как выразился политолог Мохамед Ибрагим Яттара: «Я прагматик. Для меня не имеет значения, черная кошка или белая. Главное, что она ловит мышей. Так что, если мы найдём партнёров, неважно, из какой страны, чтобы бороться с терроризмом, то я всегда за!».

Das Erste пишет, что многие африканские страны склоняются к тому, чтобы получить помощь от России. «Африка восстаёт против нас. Многие требуют нашего ухода. Ошибаются те, кто считает эти страны нейтральными. Они рычаг мировой политики, который в данный момент обслуживает Россия», — приводит издание слова экс-министра иностранных дел Франции Доминика де Вильпена. Вильпен заявил, что Россия и Китай развивают в Африке свои инфраструктурные проекты, а также распространяют на континенте антизападную пропаганду.

По мнению марокканского политолога Рахида Тоуту, африканская политика Франции оказалась провальной. Он отметил, что ни одна из бывших французских колоний не добилась значительного развития. По мнению Тоуту, если Франция не изменит своего подхода, то инициатива полностью перейдёт в руки России и Китая. Кроме того, Тоуту отмечает, что от Франции отворачиваются также и страны Северной Африки, в частности Марокко. Он обращает внимание на последовательный спад французских инвестиций в марокканскую экономику.