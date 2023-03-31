CNBC: за год после начала спецоперации на Украине Россия расширила своё влияние в мире

В развивающихся странах растёт поддержка в адрес России, передаёт CNBC со ссылкой на исследование Economist Intelligence Unit. Как отмечают в аналитическом центре, Россия добивается этого пропагандой и дипломатическими усилиями, а также использует «лицемерие» Запада. На этом фоне число стран, осуждающих действия России, сократилось с 131 до 122.

Сфера влияния России растёт, а западные державы не в состоянии противостоять «пропаганде и дипломатическим усилиям» Москвы, сообщает CNBC.

По данным аналитического центра Economist Intelligence Unit, за год после начала спецоперации на Украине поддержка России выросла на фоне наращивания Москвой «дипломатического наступления» на некогда нейтральные страны.

Аналитический центр оценил применение странами санкций, динамику голосований в ООН, внутриполитические тенденции и официальные заявления, а также экономические, политические, военные и исторические связи, и отметил значительный рост числа стран, склоняющихся в пользу России — с 29 до 35, и теперь на эту категорию приходится 33% населения мира.

Особенно сильно рост влияния России ощущается в Африке, там на сторону Москвы перешли целый ряд развивающихся стран, в том числе ЮАР, Мали и Буркина-Фасо. При этом самой заметной страной в этой категории остаётся Китай. В начале марта лидер Китая Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, где главы государств договорились об укреплении экономических связей.

В феврале совместные учения с Китаем и Россией в годовщину начала спецоперации на Украине провела ЮАР. Министр иностранных дел страны Наледи Пандор ранее отметила, что масштабные поставки вооружения с Запада на Украину изменили взгляд на ситуацию Претории, и высоко оценила «растущие экономические отношения» с Москвой.

Более того, по данным Economist Intelligence Unit, число нейтральных стран увеличилось с 32 до 35, и на них теперь приходится почти 31% населения мира. В аналитическом центре отметили, что ряд стран, которые ранее разделяли позицию стран Запада, в том числе Колумбия, Турция и Катар, теперь придерживаются нейтралитета, так как стремятся извлечь экономическую выгоду от взаимодействия с обеими сторонами.

При этом число стран, осуждающих действия России, сократилось с 131 до 122. Этот блок во главе с США и Европейским союзом представляет около 36% мирового населения и пока демонстрирует «высокий уровень сотрудничества по санкциям» наряду с последовательной военной и экономической поддержкой Украины. На этот блок также приходится около 68% мирового ВВП, что, как отмечает CNBC, свидетельствует о наметившемся разрыве между богатыми странами Запада и странами Юга.

«Российская пропаганда в развивающихся странах работает очень хорошо, разжигая недовольство против бывших колониальных держав, и, я бы сказал, также подпитывая идею о том, что санкции западных стран способствуют отсутствию продовольственной и энергетической безопасности в мире, особенно в развивающихся странах», — заявила в беседе с CNBC директор по глобальному прогнозированию Economist Intelligence Unit Агата Демаре.

По словам Демаре, Россия использует «лицемерие» Запада, который осуждает страну за действия на Украине, несмотря на собственную историю военного вмешательства. Более того, Россия и Китай представляют себя развивающимся странам как альтернативу Западу. Они представляют себя в качестве экономических и военных партнёров, которые не будут предъявлять требования, касающиеся демократии или прав человека.