«Подливает масла в огонь» — Le Monde оценила «успехи» Макрона в борьбе с недовольством из-за реформы
Решение Конституционного Совета Франции о соответствии пенсионной реформы конституции страны, а также поспешное утверждение закона Эммануэлем Макроном, как и следовало ожидать, «не снизило температуру в обществе ни на градус», констатирует Le Monde в редакционной статье. Как отмечает издание, поспешность, с которой президент утвердил документ, несмотря на призывы не торопиться, не успокоит гнев профсоюзов, которые уже отклонили приглашение главы государства на встречу 18 апреля. Более того, профсоюзы пообещали превратить день 1 мая в кульминационный момент народной мобилизации, которую левые партии также намерены поддержать.
По словам газеты, решение Конституционного совета дало исполнительной власти аргумент в пользу законности проведения реформы перед лицом обвинений оппозиции в стремлении ограничить дебаты и добиться принятия непопулярного закона в обход парламента. Как подчёркивает издание, за исключением Жан-Люка Меланшона, который упрекнул Конституционный совет в том, что он «более внимателен к нуждам президентской монархии, чем к нуждам народа-суверена», никто не подверг сомнению решение органа, к счастью для институтов французского государства.
«В то же время Эммануэль Макрон далёк от того, чтобы покончить с социальным и политическим кризисом, который он продолжает опасным образом разжигать», — отмечает редакция Le Monde. По словам журналистов, продолжающиеся мощные демонстрации в Париже и регионах свидетельствуют об уровне непонимания и гнева, которые вызывает повышение пенсионного возраста до 64 лет, особенно среди избирателей среднего и низшего классов. На взгляд издания, единственной, кто извлекает политическую выгоду из сложившегося положения, является Марин Ле Пен, и президент республики не может этого не видеть.
Он также не может игнорировать накал политической вражды, вызванной его решимостью навязать реформу в условиях хрупкого политического равновесия в парламенте, считает газета. «Учитывая, что подавляющее большинство французов по-прежнему враждебно относятся к его проекту, он должен, наконец, прислушаться к ним, а не подливать масла в огонь, как он сделал в пятницу, заявив : «Ничего не бросать, это мой девиз», — настаивают авторы статьи.
Если первой неотложной задачей является снижение давления, то есть ещё и вторая, достичь которую будет гораздо сложнее: «побудить страну двигаться вперёд в период, когда нарастание кризисов и переходных процессов требует всеобщей мобилизации», пишет издание. «В этом контексте цена пенсионной реформы кажется непомерной. Она ещё сильнее подрывает моральный дух страны, которая не в силах уже ценить свои успехи», — заключает Le Monde.
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