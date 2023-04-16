«Подливает масла в огонь» — Le Monde оценила «успехи» Макрона в борьбе с недовольством из-за реформы

Поспешное утверждение Эммануэлем Макроном закона о пенсионной реформе не снизило градус общественного недовольства во Франции, констатирует Le Monde в редакционной статье. Как отмечает издание, президент продолжает подливать масла в огонь, категорически настаивая на мерах, против которых выступает подавляющее большинство французов. Несмотря на законность методов главы государства, они подрывают моральный дух нации, затрудняя движение страны вперёд, сетует издание.

Решение Конституционного Совета Франции о соответствии пенсионной реформы конституции страны, а также поспешное утверждение закона Эммануэлем Макроном, как и следовало ожидать, «не снизило температуру в обществе ни на градус», констатирует Le Monde в редакционной статье. Как отмечает издание, поспешность, с которой президент утвердил документ, несмотря на призывы не торопиться, не успокоит гнев профсоюзов, которые уже отклонили приглашение главы государства на встречу 18 апреля. Более того, профсоюзы пообещали превратить день 1 мая в кульминационный момент народной мобилизации, которую левые партии также намерены поддержать.

По словам газеты, решение Конституционного совета дало исполнительной власти аргумент в пользу законности проведения реформы перед лицом обвинений оппозиции в стремлении ограничить дебаты и добиться принятия непопулярного закона в обход парламента. Как подчёркивает издание, за исключением Жан-Люка Меланшона, который упрекнул Конституционный совет в том, что он «более внимателен к нуждам президентской монархии, чем к нуждам народа-суверена», никто не подверг сомнению решение органа, к счастью для институтов французского государства.

«В то же время Эммануэль Макрон далёк от того, чтобы покончить с социальным и политическим кризисом, который он продолжает опасным образом разжигать», — отмечает редакция Le Monde. По словам журналистов, продолжающиеся мощные демонстрации в Париже и регионах свидетельствуют об уровне непонимания и гнева, которые вызывает повышение пенсионного возраста до 64 лет, особенно среди избирателей среднего и низшего классов. На взгляд издания, единственной, кто извлекает политическую выгоду из сложившегося положения, является Марин Ле Пен, и президент республики не может этого не видеть.

Он также не может игнорировать накал политической вражды, вызванной его решимостью навязать реформу в условиях хрупкого политического равновесия в парламенте, считает газета. «Учитывая, что подавляющее большинство французов по-прежнему враждебно относятся к его проекту, он должен, наконец, прислушаться к ним, а не подливать масла в огонь, как он сделал в пятницу, заявив : «Ничего не бросать, это мой девиз», — настаивают авторы статьи.

Если первой неотложной задачей является снижение давления, то есть ещё и вторая, достичь которую будет гораздо сложнее: «побудить страну двигаться вперёд в период, когда нарастание кризисов и переходных процессов требует всеобщей мобилизации», пишет издание. «В этом контексте цена пенсионной реформы кажется непомерной. Она ещё сильнее подрывает моральный дух страны, которая не в силах уже ценить свои успехи», — заключает Le Monde.