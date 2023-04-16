Le Monde Оригинал

«Подливает масла в огонь» — Le Monde оценила «успехи» Макрона в борьбе с недовольством из-за реформы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Поспешное утверждение Эммануэлем Макроном закона о пенсионной реформе не снизило градус общественного недовольства во Франции, констатирует Le Monde в редакционной статье. Как отмечает издание, президент продолжает подливать масла в огонь, категорически настаивая на мерах, против которых выступает подавляющее большинство французов. Несмотря на законность методов главы государства, они подрывают моральный дух нации, затрудняя движение страны вперёд, сетует издание.
«Подливает масла в огонь» — Le Monde оценила «успехи» Макрона в борьбе с недовольством из-за реформы
AP

Решение Конституционного Совета Франции о соответствии пенсионной реформы конституции страны, а также поспешное утверждение закона Эммануэлем Макроном, как и следовало ожидать, «не снизило температуру в обществе ни на градус», констатирует Le Monde в редакционной статье. Как отмечает издание, поспешность, с  которой президент утвердил документ, несмотря на призывы не торопиться, не успокоит гнев профсоюзов, которые уже отклонили приглашение главы государства на встречу 18 апреля. Более того, профсоюзы пообещали превратить день 1 мая в кульминационный момент народной мобилизации, которую левые партии также намерены поддержать.

По словам газеты, решение Конституционного совета  дало исполнительной власти аргумент в пользу законности проведения реформы перед лицом обвинений оппозиции в стремлении ограничить дебаты и добиться принятия непопулярного закона в обход парламента. Как подчёркивает издание, за исключением Жан-Люка Меланшона, который упрекнул Конституционный совет в том, что он «более внимателен к нуждам президентской монархии, чем к нуждам народа-суверена», никто не подверг сомнению решение органа, к счастью для институтов французского государства.

«В то же время Эммануэль Макрон далёк от того, чтобы покончить с социальным и политическим кризисом, который он продолжает опасным образом разжигать», — отмечает редакция Le Monde. По словам журналистов, продолжающиеся мощные демонстрации в Париже и регионах свидетельствуют об уровне непонимания и гнева, которые вызывает повышение пенсионного возраста до 64 лет, особенно среди избирателей среднего и низшего классов. На взгляд издания, единственной, кто извлекает политическую выгоду из сложившегося положения, является Марин Ле Пен, и президент республики не может этого не видеть.

Он также не может игнорировать накал политической вражды, вызванной его решимостью навязать реформу в условиях хрупкого политического равновесия в парламенте, считает газета. «Учитывая, что подавляющее большинство французов по-прежнему враждебно относятся к его проекту, он должен, наконец, прислушаться к ним, а не подливать масла в огонь, как он  сделал в пятницу, заявив : «Ничего не бросать, это мой девиз», — настаивают авторы статьи.

Если первой неотложной задачей является снижение давления, то есть ещё и вторая, достичь которую будет гораздо сложнее: «побудить страну двигаться вперёд в период, когда нарастание кризисов и переходных процессов требует всеобщей мобилизации», пишет издание. «В этом контексте цена пенсионной реформы кажется непомерной. Она ещё сильнее подрывает моральный дух страны, которая не в силах уже ценить свои успехи», — заключает Le Monde.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Monde Франция Европа
теги
закон кризис пенсия протест Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров