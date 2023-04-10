France info: лидер социалистов в Нацсобрании назвал Макрона «фанатиком», вызвавшим «демократический переворот»

Президент Франции Эммануэль Макрон фанатично добивается проведения пенсионной реформы, игнорируя мнение парламента и протестующих, заявил в телепрограмме Le Grand Jury председатель Социалистической партии в Национальном собрании Борис Валло. По словам депутата, своими действиями глава государства «убивает демократию», что приводит к кризису и политическому перевороту, пишет France info.
Левые партии Франции продолжают выступать против пенсионной реформы, рассказывает France info. В воскресенье 9 апреля председатель Социалистической партии в Национальном собрании Борис Валло вновь раскритиковал Эммануэля Макрона в программе Le Grand Jury для телеканалов RTL— LCI— Le Figaro. Политик назвал главу государства «фанатиком… окопавшимся в Елисейском дворце». Кроме того, Валло обвинил президента в том, что игнорирование парламента и голосов протестующих спровоцировало кризис и «демократический переворот».
«Упрямство — плохой советчик, а у нас президент-фанатик», — заявил лидер социалистов в Нацсобрании. Журналистам, которые посчитали такую характеристику чрезмерной, он объяснил, что «не может подобрать другого слова», когда Макрон «окопался в Елисейском дворце и больше не слушает никого, кроме себя».
На просьбу прокомментировать слова генерального секретаря Французской демократической конфедерации труда (CFDT) Лорана Берже о «кризисе демократии» Борис Валло пошёл ещё дальше. «Это также политический, институциональный и социальный кризис, — указал он. — Совокупность всего того, что нас беспокоит и приводит в отчаяние».
В интервью депутат-социалист ещё раз подчеркнул, что текущая ситуация — это «политический переворот и демократический кризис». По его словам, Макрон «убивает демократию», и доказательством тому служит дискредитация социального диалога, игнорирование социальных партнёров, неуважение института парламента и сотни тысяч и миллионы протестующих на улицах, пишет France info.
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