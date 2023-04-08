France info: визит в Китай стал для Макрона «дипломатическим провалом» и ударом по имиджу

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Китай стала его «вторым провалом на дипломатической арене» после переговоров с Владимиром Путиным и серьёзно ударит по имиджу, заявил в интервью France info глава китайского направления во Французском институте международных отношений (IFRI) Марк Жюльенн. В переговорах с Си Цзиньпином по вопросу украинского конфликта французский лидер, как и предсказывали, «ничего не добился», а также совершил «стратегическую ошибку», не затронув такие насущные проблемы, как безопасность Тайваньского пролива и дефицит торгового баланса.

Спустя три года затишья на время коронакризиса Франция возобновила прямой диалог с Китаем, пишет France info: в пятницу завершился государственный визит Эммануэля Макрона, в ходе которого он неоднократно встречался с лидером страны Си Цзиньпином. Глава китайского направления во Французском институте международных отношений (IFRI) Марк Жюльенн рассказал изданию, почему поездка прошла не так, как хотелось французскому президенту.

Хотя ситуация на Украине — важнейшая тема для обсуждения, Макрону не стоило включать её в список приоритетных задач, считает эксперт. По его словам, было «наивностью» полагать, что в Пекине удастся найти способ остановить конфликт. «Все аналитики единогласно предсказывали, что Эммануэль Макрон ничего не добьётся, — и он ничего не добился, — указывает Жюльенн. — Си Цзиньпин не заинтересован в политическом решении этого конфликта, так же как не заинтересован в оказании военной помощи Владимиру Путину». Специалист по Китаю утверждает, что французский президент намеревался изменить положение вещей, — «и, возможно, стоило попытаться» это сделать. Однако «после попытки убедить Владимира Путина не наступать на Украину» переговоры с Си стали «вторым провалом на дипломатической арене», что серьёзно ударит по имиджу Макрона.

По инициативе Франции на переговорах с китайским лидером присутствовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако «всё пошло не так, как планировалось», отмечает Марк Жюльенн. В промежуток между приглашением и собственно визитом глава руководящего органа ЕС 30 марта послала в адрес Китая «твёрдый и ясный сигнал», который в Пекине восприняли негативно. В результате там были недовольны, что она сопровождала Макрона, и в то же время по сравнению с её «очень уверенной и требовательной» позицией позиция французского президента представлялась более робкой.

Франция видит себя ведущим государством Европы, постоянным членом Совбеза ООН и движущей силой Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, однако не поднимает вопрос о первостепенной задаче по поддержанию безопасности в регионе — а именно, об обеспечении стабильности в Тайваньском проливе, подчёркивает Жюльенн. Елисейский дворец заранее сообщил, что во время поездки в Китай эта тема будет обсуждаться только при инициативе принимающей стороны, что, по мнению эксперта, «довольно неожиданно». Он напоминает, что если вдруг завтра проход по этому проливу для международных торговых судов будет закрыт, Франция напрямую пострадает. «Эммануэль Макрон хотел остаться на позитивной ноте, но это не улучшит наши отношения с Китаем, который уважает баланс сил», — считает исследователь.

В состав французской делегации вошло множество предпринимателей, которые подписали выгодные в экономическом плане договоры. Однако и здесь, замечает Марк Жюльенн, Эммануэль Макрон не стал затрагивать вопрос, который вызывает сильнейшее беспокойство во Франции и Европе: дефицит торгового баланса. Урсула фон дер Ляйен напомнила о неравном доступе к китайскому рынку из-за политики протекционизма, которая мешает взаимной выгоде торговых и инвестиционных договоров. При этом французский президент не вышел за рамки своей роли коммерческого представителя французских компаний, который продвигает экономические связи между двумя странами — что, как завил в интервью France info Марк Жюльенн, является «стратегической ошибкой».