Украина и экономика: Ouest-France — о главных темах визита Макрона в Китай

В ходе своего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон попытается убедить Пекин воздержаться от прямой военной помощи Москве в рамках украинского конфликта, выяснила Ouest-France. По данным газеты, французский лидер также рассчитывает выторговать у китайцев более свободный доступ к их рынку.

Почти ровно 60 лет назад, в 1964 году, Париж установил дипломатические отношения с Китаем, пишет Ouest-France. Как подчёркивает обозреватель издания, этот пусть и спорный, но мощный шаг со стороны генерала де Голля тогда был воспринят в США весьма холодно, поскольку в глазах американцев французский лидер пошёл против интересов «свободного мира», но на деле он лишь поступил в соответствии со своей стратегией сопротивления разделению мира на два блока — американский и советский.

Сегодня, когда в КНР отправляется французский президент Эммануэль Макрон, мир снова проходит разделение на два блока, на этот раз — американский и китайский, констатирует автор материала. Между тем роли изменились: Китай теперь дорос до статуса великой державы, и в международной повестке становится всё больше вопросов (включая Африку, конфликт на Украине, Ближний Восток, а также ресурсы и инновации), где «карты сдаёт» именно он, отмечает журналист.

По информации Ouest-France, в окружении господина Макрона убеждены, что Париж обязан сделать всё возможное, чтобы Пекин не начал оказывать Москве военную поддержку в рамках украинского конфликта. «Если Китай примет это роковое решение, оно окажет серьёзный стратегический эффект на ход боевых действий, — цитирует издание близкого соратника французского лидера. — Мы хотели бы избежать худшего, и поэтому необходимо выходить с ними на контакт и разъяснять свою позицию».

Чтобы убедить Пекин, Париж рассчитывает воспользоваться целым рядом дипломатических «рычагов» — он будет напоминать об Уставе ООН, призывать оказать помощь гражданскому населению Украины и отмечать, что процесс мирного урегулирования между сторонами через переговоры до сих пор имеет весьма «туманные» очертания, перечисляет журналист Ouest-France. «Китай — единственная в мире страна, способная оказать на ход конфликта немедленное и радикальное влияние», — говорят в Елисейском дворце. А поскольку надежды на то, что Пекин удастся убедить встать на сторону Запада, нет, господин Макрон будет пытаться убедить китайцев хотя бы не делать «того, что уже не исправить», и не начинать поставки в Россию летального военного оборудования, рассказали Ouest-France в его окружении.

Что касается экономического аспекта отношений, господин Макрон будет обсуждать с китайской стороной сразу несколько вопросов, представляющих взаимный интерес, и потому президента будут сопровождать 60 глав различных французских предприятий, говорится в материале Ouest-France. При этом в Париже понимают, что Франция имеет для Китая куда меньшее экономическое значение — ведь хотя Евросоюз и является важным торговым партнёром Пекина, на неё приходится лишь 20% общего объёма экспорта ЕС в КНР против 50% у той же Германии.

Вместе с тем игнорировать вес единого рынка Евросоюза Китай точно не сможет — а потому французский президент взял с собой ещё и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, отмечается в статье. При её поддержке господин Макрон будет просить у Пекина обеспечить для Франции более свободный доступ к китайскому рынку на справедливых условиях, выяснил автор материала.