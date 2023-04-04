Le Figaro Оригинал

Le Figaro: в России будут пристально следить за визитом Макрона в Китай

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент Франции Эммануэль Макрон направляется с визитом в Китай. Политологи, приглашённые для дискуссии в редакцию Le Figaro, отмечают, что Китай в последнее время ведёт очень активную международную деятельность: недавно председатель КНР совершил большой визит в Россию. Поэтому в Москве будут пристально следить за французско-китайскими переговорами.

Татьяна Жан, как, по вашему мнению, будут ли за этим визитом пристально следить в Москве? 

ТАТЬЯНА ЖАН, директор Центра «Россия/ Новые независимые государства» в Институте международных отношений Франции: Конечно же. Если смотреть с начала года, то события развиваются очень интересным образом: их много, и они во многом крутятся вокруг Китая. Китай с начала года проявляет необычную активность, о чём говорит, в частности, множество визитов министра иностранных дел. Он предложил «план из 12 пунктов», который мы обычно пишем в кавычках, поскольку это не план действий в привычном понимании.
 
Кстати, он и называется иначе: «Позиция в отношении политического урегулирования украинского кризиса».
 
ТАТЬЯНА ЖАН: Там есть ряд принципов, и некоторые России нравятся, а другие — совсем нет. В частности, Китай утверждает, что поддерживает территориальную целостность всех стран — членов ООН, и встаёт практический вопрос: что это может означать для Украины? Если мы уважаем территориальную целостность, это должно подтолкнуть к тому, чтобы Китай настаивал, чтобы Россия освободила территорию. Но это далеко не так.
 
И, наконец, председатель КНР совершил визит в Москву в крайне интересный момент. Ведь помимо всех важных факторов, учитывая, что это был первый визит после переизбрания китайского лидера на третий срок и так далее, этот визит состоялся сразу после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Конечно, это было предсказуемо: это не остановило китайского лидера, не заставило его аннулировать визит  ровно наоборот.
 
И для президента Путина это было крайне важно. Для него на сегодняшний день Китай — самая большая страна, на которую он может рассчитывать и надеяться получить всё большую и большую помощь.
 
Так что если отвечать на ваш первый вопрос, очевидно, Владимир Путин будет пристально следить за этой встречей.
 
Дата публикации 03 апреля 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Китай Россия Си Цзиньпин Франция Эммануэль Макрон
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