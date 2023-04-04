Le Figaro: в России будут пристально следить за визитом Макрона в Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон направляется с визитом в Китай. Политологи, приглашённые для дискуссии в редакцию Le Figaro, отмечают, что Китай в последнее время ведёт очень активную международную деятельность: недавно председатель КНР совершил большой визит в Россию. Поэтому в Москве будут пристально следить за французско-китайскими переговорами.

Татьяна Жан, как, по вашему мнению, будут ли за этим визитом пристально следить в Москве?

ТАТЬЯНА ЖАН, директор Центра «Россия/ Новые независимые государства» в Институте международных отношений Франции: Конечно же. Если смотреть с начала года, то события развиваются очень интересным образом: их много, и они во многом крутятся вокруг Китая. Китай с начала года проявляет необычную активность, о чём говорит, в частности, множество визитов министра иностранных дел. Он предложил «план из 12 пунктов», который мы обычно пишем в кавычках, поскольку это не план действий в привычном понимании.

Кстати, он и называется иначе: «Позиция в отношении политического урегулирования украинского кризиса».

ТАТЬЯНА ЖАН: Там есть ряд принципов, и некоторые России нравятся, а другие — совсем нет. В частности, Китай утверждает, что поддерживает территориальную целостность всех стран — членов ООН, и встаёт практический вопрос: что это может означать для Украины? Если мы уважаем территориальную целостность, это должно подтолкнуть к тому, чтобы Китай настаивал, чтобы Россия освободила территорию. Но это далеко не так.

И, наконец, председатель КНР совершил визит в Москву в крайне интересный момент. Ведь помимо всех важных факторов, учитывая, что это был первый визит после переизбрания китайского лидера на третий срок и так далее, этот визит состоялся сразу после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Конечно, это было предсказуемо: это не остановило китайского лидера, не заставило его аннулировать визит — ровно наоборот.

И для президента Путина это было крайне важно. Для него на сегодняшний день Китай — самая большая страна, на которую он может рассчитывать и надеяться получить всё большую и большую помощь.

Так что если отвечать на ваш первый вопрос, очевидно, Владимир Путин будет пристально следить за этой встречей.

Дата публикации 03 апреля 2023 года.